Tuvieron la victoria en sus manos, pero perdonaron en el momento menos oportuno y tuvieron que conformarse con un empate (1-1).

El Necaxa se metió al Volcán con la esperanza de quitarle los tres puntos a los Tigres, pero le faltó convicción y apenas pudo sumar uno.

Los Rayos se fueron al frente del marcador con un gol de Owen González en el minuto 11.

El extremo mexicano estuvo atento para únicamente mandar el balón al fondo de las redes de la portería auriazul.

El refuerzo del conjunto hidrocálido para el Apertura 2026 aprovechó un baló que Matías Espíndola estrelló en el travesaño tras una espectacular jugada individual.

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Antes de que los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich pudieran reaccionar, los visitantes siguieron atacando, buscando ampliar la ventaja. La tuvieron, pero la desperdicieron.

La árbitra central, Karen Hernández, señaló una pena máxima a favor del Necaxa luego de revisar la acción en el VAR.

Julián Carranza tuvo en su pie derecho la segunda anotación para la escuadra de Aguascalientes, pero no supo aprovecharla.

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El Patón, de estupenda manera, le atajo su disparo en el minuto 24 y fue fundamental para que su equipo no se fuera abajo.

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Con el paso de los minutos, los Tigres fueron mejorando y buscaron igualar el marcador antes de irse al descanso. Lo consigueron.

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Rodrigo Aguirre apareció en un tiro de esquina con un impresionante cabezazo y mandó a guardar el esférico al fondo de las redes de los Rayos.

El Búfalo rescató el empate para los universitarios en El Volcán y evitó una derrota que hubiera sido catastrofica.

A pesar de que no perdieron, es una realidad que los Felinos no atraviesan por su mejor momento al sólo contar con seis de 21 puntos posibles. Ni Víctor Manuel Vucetich ha sido la solución a los problemas.

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El Necaxa dejó escapar la victoria y la oportunidad de acercarse a la zona de la Liguilla. Empate con sabor a derrota.