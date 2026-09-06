Venecia (Italia), 6 sep (EFE).- El cineasta mexicano Gael García Bernal llevó este domingo a la Mostra de Venecia al ritmo de Ricky Martin su tercer largometraje como director, "Hombre al agua", en el que el cantante puertorriqueño tiene una breve participación.

El público de la alfombra roja esperaba móvil en mano al realizador y sus protagonistas, entre los que estuvieron igualmente Jorge Salinas, Esmeralda Pimentel, Manuel García Rulfo y Débora Nascimento.

No faltó tampoco Diego Luna. La productora que fundó con García Bernal, La Corriente del Golfo, está detrás de esta cinta estrenada en la sección Venecia Spotlight, fuera de competición.

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"María" y "Livin' la Vida Loca", éxitos de Ricky Martin, calentaron el ambiente para la llegada del elenco. García Bernal entró a la alfombra roja bailando, con traje negro, corbata y camisa blanca. El negro y el blanco, de hecho, dominaron la presentación de la cinta.

En 'Hombre al agua', García Bernal es Camilo, un socorrista cubano cuyo destino cambia al salvar a un acaudalado hombre de negocios mexicano. Se convierte en su mano derecha en su emporio empresarial y se casa con su hija, pero su nueva vida tiene más incógnitas que certezas.

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Ricky Martin interpreta a su vez a un actor. En una producción cinematográfica impulsada por la esposa de Camilo, su personaje es contratado para dar vida a este último en esa ficción biográfica.

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Tras "Déficit" (2007), estrenada en la Semana de la Crítica, sección paralela de Cannes; y "Chicuarotes" (2019), que se lanzó en la selección oficial del certamen francés, fuera de competición, García Bernal admitió este domingo a EFE que se siente muy honrado de que esta tercera cinta también vea la luz públicamente en un festival.

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"Es una película muy ambiciosa y muy distinta a esas otras dos. Uno va madurando como director, va aprendiendo qué hacer y qué no hacer, qué no volver a repetir", recalcó el cineasta, para quien "Hombre al agua", "abarca una dimensión, una inquietud, más profunda y más personal" que las anteriores.

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melc