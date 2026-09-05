Su apellido y autenticidad lo posicionan como una figura potente de MC

Luis Donaldo Colosio Riojas, senador por Nuevo León desde 2024, ocupa un lugar particular en la política mexicana contemporánea.

Su alcance político no sólo recae en su trayectoria.

También se construye en un complejo vértice entre el capital simbólico heredado de su padre —asesinado en 1994— y el desarrollo de una imagen pública moderna, empática y de elevado rendimiento comunicativo.

De cara a los próximos años, su proyección nacional se perfila en tres caminos posibles.

El desafío de Colosio: del apellido a la identidad propia

Colosio Riojas ha utilizado el Senado para desarrollar una agenda propia que lo posiciona como una figura potente de su partido, Movimiento Ciudadano.

A diferencia del político tradicional, Colosio proyecta una personalidad cercana, moderada y sutilmente jerárquica.

Su principal activo recae en la autenticidad percibida, pues no necesita recurrir constantemente a una gestualidad dominante ni a discursos extremadamente confrontativos para transmitir liderazgo.

Por el contrario, proyecta la imagen de un político moderno, joven y pragmático.

Sin embargo, su imagen de “hijo de Colosio” no termina de transformarse en la de un dirigente con identidad propia, capaz de mantener el valor político del apellido sin perder la narrativa de renovación.

Romper con los suyos para ganar identidad

El segundo camino es el del “disidente interno”.

Colosio se ha caracterizado por denotar una postura corporal relajada, pero firme.

Sus gestos abiertos, movimientos moderados y contacto visual frecuente pueden generar una sensación de accesibilidad.

No se trata únicamente de gestos aislados, sino de la congruencia entre su corporalidad y su discurso.

Esta coherencia puede explicar por qué su imagen ha generado reconocimiento, incluso entre sectores que no comparten una identidad partidista.

Sin embargo, una eventual confrontación con otros liderazgos de Movimiento Ciudadano podría convertirlo en un político más crítico y, paradójicamente, reforzar su imagen.

Esa ruta le atraería a ciudadanos jóvenes o desencantados con los partidos, aunque también implicaría perder estructura política y electoral.

El riesgo de ser un símbolo sin identidad ni proyecto

¿Existe la posibilidad de construir un símbolo político sin proyecto?

Colosio ha mantenido una imagen moderada, empática y cercana, sin transformar ese capital comunicativo en una plataforma política diferenciada.

Esta moderación puede transformar su imagen en un símbolo atractivo, aunque políticamente ambiguo.

En ese caso, Colosio Riojas podría conservar prestigio y reconocimiento, pero disminuir su capacidad para competir por posiciones de mayor poder.

La polémica con el gobernador sonorense Durazo

Con motivo del posicionamiento de Movimiento Ciudadano, a cargo del senador Luis Donaldo Colosio Riojas, en respuesta al informe de gobierno presentado por la presidenta Sheinbaum, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, salió en defensa del informe presidencial ante lo que él considera un discurso sumamente crítico.

Durazo dibuja a Colosio como un hombre sin experiencia, que no sabe gobernar a pesar del capital político que le brinda su apellido.

“Le falta todavía madurar”, subraya, y sostiene que el discurso pronunciado en respuesta al informe de gobierno no es más que el ímpetu juvenil que le atribuye como característico.

En un tono elegante y pretendidamente comedido, describe a un Luis Donaldo con pocas posibilidades de escalar a otros encargos políticos y, mucho menos, de aspirar a la gubernatura de Sonora.

Si bien es cierto que se puede estar de acuerdo con el gobernador sonorense en que al senador Colosio todavía le faltan carrera y experiencia políticas, también tiene la edad suficiente para madurar. Sin embargo, habrá que ver cómo responde de nueva cuenta el gobernador Durazo de cara al proceso electoral de 2027.

Colosio y el 2027: el desafío de convertir imagen en poder

El futuro político de Colosio Riojas depende menos de incrementar su exposición que de resignificar su imagen en una identidad política diferenciada.

Su apellido le proporciona visibilidad; su comunicación no verbal le proporciona cercanía.

Sus resultados, posiciones y capacidades de liderazgo determinarán si esa imagen puede convertirse en un proyecto nacional.

El desenlace dependerá del manejo que dé a su propia imagen, en congruencia con su narrativa personal y del panorama electoral de 2027, frente al que el propio Colosio ya confirmó la búsqueda de una gubernatura.

Referencias

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