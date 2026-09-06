[Publicidad]
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre un ataque en el cruce de las calles Antonio Caso y Manuel María Contreras, en la colonia San Rafael, donde se encontró a un hombre lesionado y una mujer sin vida.
En una tarjeta informativa, la SSC detalló que los elementos fueron alertados sobre detonaciones de arma de fuego en el lugar, por lo que se aproximaron para verificar la situación.
Los adscritos observaron una camioneta de color blanco sobre la banqueta, la cual presentaba impactos de arma de fuego en el costado izquierdo; mientras que en el interior localizaron a una mujer en el asiento del copiloto y a un hombre con manchas de sangre.
Lee también Dan prisión preventiva a Diego Sebastián por multihomicidio en Atizapán; permanecerá recluido en Barrientos
Al sitio llegaron paramédicos, quienes diagnosticaron al hombre de 34 años de edad con traumatismo craneoencefálico severo y un impacto de arma de fuego en la región occipital derecha, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.
En el caso de la mujer, de aproximadamente 25 años de edad, fue diagnosticada sin signos vitales y, de acuerdo con los paramédicos, no presentaba heridas de arma de fuego.
[Publicidad]
La Secretaría apuntó que se informó de los hechos al Ministerio Público, quien realizará los peritajes correspondientes. En tanto, oficiales de la SSC llevan a cabo el análisis de las cámaras de videovigilancia, a fin de identificar a los posibles responsables del caso.
Caja fría con cantidad millonaria de criptomonedas, el motivo del multihomicidio en Atizapán: Fiscalía; Diego fue por tacos tras crimen
mahc/LL
[Publicidad]
Más información
Tendencias
¿Cuáles son los alimentos más frescos de septiembre?; guía de productos de temporada en México
Espectáculos
Todo lo que debes de saber de "La granja VIP 2": participantes, conductores, horarios y dónde ver el 24/7
Estados
Mueren cuatro personas tras choque de autobús en Nayarit; regresaban de evento por informe de Claudia Sheinbaum
Estados
Aseguran presunto centro de minería de criptomonedas en Puebla; investigan posible lavado de recursos
Al día
¡Qué elegancia la del CH! Anuncian rehabilitación del parque de La Ciudadela
Espectáculos
¿Quién era Einar Méndez? El influencer fitness que falleció a sus 48 años
La Roja
¡Abandonado! Atropellan a un hombre en la Gustavo A. Madero, nadie identificó el cuerpo
Viral
¡Belleza extrema! 9 procedimientos estéticos que ponen en riesgo tu salud