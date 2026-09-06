La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre un ataque en el cruce de las calles Antonio Caso y Manuel María Contreras, en la colonia San Rafael, donde se encontró a un hombre lesionado y una mujer sin vida.

En una tarjeta informativa, la SSC detalló que los elementos fueron alertados sobre detonaciones de arma de fuego en el lugar, por lo que se aproximaron para verificar la situación.

Los adscritos observaron una camioneta de color blanco sobre la banqueta, la cual presentaba impactos de arma de fuego en el costado izquierdo; mientras que en el interior localizaron a una mujer en el asiento del copiloto y a un hombre con manchas de sangre.

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Al sitio llegaron paramédicos, quienes diagnosticaron al hombre de 34 años de edad con traumatismo craneoencefálico severo y un impacto de arma de fuego en la región occipital derecha, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

En el caso de la mujer, de aproximadamente 25 años de edad, fue diagnosticada sin signos vitales y, de acuerdo con los paramédicos, no presentaba heridas de arma de fuego.

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La Secretaría apuntó que se informó de los hechos al Ministerio Público, quien realizará los peritajes correspondientes. En tanto, oficiales de la SSC llevan a cabo el análisis de las cámaras de videovigilancia, a fin de identificar a los posibles responsables del caso.

mahc/LL