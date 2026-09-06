BYD es una de las marcas de autos eléctricos y vehículos híbridos enchufables que está ganado popularidad en México, gracias a su oferta de modelos y precios.

Actualmente, este fabricante cuenta con diferentes modelos que se ajustan a todos los presupuestos y necesidades. Si estás pensando en estrenar uno, en Autopistas te presentamos 5 opciones.

¿Qué autos BYD se venden en México?

BYD Dolphin Mini 2026

Este hatchback subcompacto 100% eléctrico cuenta con un motor frontal que le permite una potencia máxima de 55 kW, un torque de 135 N/m, una velocidad máxima de 130 km/h y 77 caballos de fuerza. Asimismo, integra un sistema operativo inteligente, con conexión a Apple CarPlay y Android Auto.

Se vende en dos versiones: la primera es la estándar con una autonomía de 300 km y una batería Blade a capacidad de 30.08 kWh. Y la “Plus”, que ofrece una autonomía de 380 km y una Batería Blade a capacidad de 38.8 kWh.

BYD Dolphin Mini. Foto: BYD

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BYD Sealion 7

Este es un SUV eléctrico que combina un diseño aerodinámico y deportivo con tecnología de vanguardia. Según el fabricante, cuenta con 456 km de Autonomía WLTC, ofrece una velocidad máxima de 215km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en 4.5 segundos.

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Particularmente, destaca por su sistema iTAC, mismo que utiliza cambios inteligentes del torque para eliminar de manera eficiente el derrape. Otro de sus atractivos es la compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto.

BYD Sealion 7. Foto: BYD

BYD Seal

El BYD Seal es un sedán 100% eléctrico, disponible en dos versiones: RWD con una batería Blade de 61.44 kWh y 460 km de autonomía, y la AWD con una batería Blade de 82.56 kWh y un alcance de 520 km. Ambos pueden cargarse entre un 30% a 80% en alrededor de 30 minutos.

Este es el primer modelo equipado con tecnología CTB, que integra la batería a la perfección con la carrocería del automóvil, formando una fuerte estructura de "sándwich".

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BYD Seal. Foto: BYD

BYD King DM-i

Otro auto híbrido que incorpora un motor 1.5L, con una potencia máxima de 120 kW y un torque de 220 Nm. Asimismo, incluye una batería Blade con capacidad de energía de hasta 24.57 kWh.

En promedio, garantiza una autonomía combinada de 1,680 km e integra un sistema ADAS de conducción autónoma.

BYD King. Foto: BYD

BYD Atto 8

Finalmente, este híbrido enchufable destaca por su autonomía combinada de 1030 km, haciendo una aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo 4.9 segundos.

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Asimismo, destaca por su espacio al ser la primera SUV de la marca de más de 5 metros de largo. Mientras que en la cabina cuenta con una pantalla táctil de 16.6" y compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto.

BYD Atto 8. Fotos: BYD

¿Cuánto cuestan estos autos de BYD en México?

Ahora que ya conoces sus características, otro aspecto que debes considerar es el precio. El costo de los 5 modelos es el siguiente:

BYD Dolphin Mini 2026: la versión estándar tiene un precio de $399,800, mientras que la versión Plus la puedes encontrar desde $415,800.

BYD Sealion 7: su precio es de $949,800.

BYD Seal: la versión RWD tiene un precio de $778,800, y la AWD cuesta $888,800.

BYD King DM-i: la versión GL tiene un precio de $524,900, y la GS va desde $579,900.

BYD Atto 8: cuesta $1,199,800.

Actualmente, BYD es una de las marcas chinas más famosas en el mercado de los autos eléctricos e híbridos, puesto que sus modelos ofrecen una relación equilibrada entre precio y equipamiento.

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