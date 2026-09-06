Después de cumplir 60 años, la piel enfrenta uno de los retos más importantes de su historia: la producción de colágeno y elastina se reduce de forma considerable, la dermis pierde densidad y la flacidez se hace más visible en el óvalo facial, el cuello y el contorno de los ojos (un proceso que se acelera desde los 40).

La buena noticia es que la industria cosmética antiedad ha avanzado a pasos agigantados y en la actualidad existen fórmulas con activos de eficacia comprobada, capaces de tensar, redensificar e iluminar la piel madura sin recurrir a procedimientos invasivos ni tratamientos estéticos costosos.

Foto: Magnific

Sueros concentrados, cremas reafirmantes y tratamientos específicos para el contorno de ojos trabajan de forma complementaria para lograr un efecto lifting visible: rellenan arrugas, mejoran la firmeza y devuelven luminosidad al rostro.

A continuación, te presentamos una selección de siete productos de skincare disponibles en farmacias y tiendas departamentales, ideales para incorporar a la rutina diaria de quienes buscan una piel más tersa, hidratada y con aspecto renovado.

Ácido hialurónico puro

La fórmula del suero Revitalift hidrata en profundidad y rellena visiblemente las líneas de expresión desde la primera aplicación. Se recomienda usarlo como primer paso de la rutina, antes de la crema de día o de noche.

Marca: L'Oréal Paris

Precio: 390 pesos

Dónde: Ulta Beauty

El ácido hialurónico puede retener hasta mil veces su peso en agua: rellena las líneas de expresión desde adentro y devuelve volumen a la piel deshidratada, una de las primeras señales visibles del envejecimiento.

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Con alta tecnología

Formulado con tecnología co-bonding, el suero Liftactiv Collagen Specialist ayuda a estimular y “fusionar” las distintas familias de colágeno de la piel. Según estudios clínicos se observaron mejoras visibles en firmeza y textura desde las dos semanas de uso continuo.

Marca: Vichy

Precio: 671.90 pesos

Dónde: Amazon

3 en 1

La crema hidratante Regenerist 3 Áreas trata en un solo paso rostro, cuello y contorno de ojos. A mediano plazo reduce arrugas y líneas, y atenúa bolsas y ojeras. Su textura ligera y de rápida absorción refuerza el óvalo facial con un efecto tensor inmediato.

Marca: Olay

Precio: 509.34 pesos

Dónde: perfumesclub.com.mx

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Cuidado en la mañana

Con coenzima Q10 y creatina, esta crema de día antiarrugas refuerza las fibras reafirmantes de la piel y reduce arrugas desde la primera semana. Incluye protección solar, clave para frenar el fotoenvejecimiento después de los 60 años.

Marca: Nivea

Precio: 358 pesos

Dónde: Walmart

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Consiente a la mirada

Adicionada con Q Acetyl 10, esta crema de ojos hidrata y estimula la formación de colágeno para prevenir gradualmente líneas de expresión, bolsas y ojeras. Es apta para todo tipo de piel y puedes usarla en el día y la noche.

Marca: Cicatricure

Precio: 356 pesos

Dónde: Farmacias del Ahorro

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Aliadas del día y la noche

Formulada específicamente para mujeres mayores de 55 años, las cremas Platinum de la línea Anew (día y noche) contienen protinol y arginina, que ayudan a que la piel luzca más firme. Después de dos semanas, el cuello y la línea de la mandíbula lucen más definidos y las arrugas se ven visiblemente reducidas.

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Marca: Avon

Precio: 349 pesos

Dónde: avon.mx

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Relleno y revitalidad

Esta crema de día (también disponible para la noche) logró hasta 93% más relleno y volumen facial y 80% de mejora en el contorno del rostro, en pruebas clínicas. Diseñada para suavizar los efectos de la posmenopausia en la piel: activa la vitalidad celular y reduce arrugas profundas desde los 30 días de uso.

Marca: Natura

Precio: 557.40 pesos (en oferta)

Dónde: natura.com.mx

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¿Sabías que?

En los primeros cinco años posteriores a la menopausia, la piel puede perder hasta 30% de su colágeno, según la investigación del doctor Michael Brincat y su equipo, de la Universidad de Malta.

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