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Después de cumplir 60 años, la piel enfrenta uno de los retos más importantes de su historia: la producción de colágeno y elastina se reduce de forma considerable, la dermis pierde densidad y la flacidez se hace más visible en el óvalo facial, el cuello y el contorno de los ojos (un proceso que se acelera desde los 40).
La buena noticia es que la industria cosmética antiedad ha avanzado a pasos agigantados y en la actualidad existen fórmulas con activos de eficacia comprobada, capaces de tensar, redensificar e iluminar la piel madura sin recurrir a procedimientos invasivos ni tratamientos estéticos costosos.
Sueros concentrados, cremas reafirmantes y tratamientos específicos para el contorno de ojos trabajan de forma complementaria para lograr un efecto lifting visible: rellenan arrugas, mejoran la firmeza y devuelven luminosidad al rostro.
A continuación, te presentamos una selección de siete productos de skincare disponibles en farmacias y tiendas departamentales, ideales para incorporar a la rutina diaria de quienes buscan una piel más tersa, hidratada y con aspecto renovado.
Ácido hialurónico puro
La fórmula del suero Revitalift hidrata en profundidad y rellena visiblemente las líneas de expresión desde la primera aplicación. Se recomienda usarlo como primer paso de la rutina, antes de la crema de día o de noche.
- Marca: L'Oréal Paris
- Precio: 390 pesos
- Dónde: Ulta Beauty
El ácido hialurónico puede retener hasta mil veces su peso en agua: rellena las líneas de expresión desde adentro y devuelve volumen a la piel deshidratada, una de las primeras señales visibles del envejecimiento.
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Con alta tecnología
Formulado con tecnología co-bonding, el suero Liftactiv Collagen Specialist ayuda a estimular y “fusionar” las distintas familias de colágeno de la piel. Según estudios clínicos se observaron mejoras visibles en firmeza y textura desde las dos semanas de uso continuo.
- Marca: Vichy
- Precio: 671.90 pesos
- Dónde: Amazon
3 en 1
La crema hidratante Regenerist 3 Áreas trata en un solo paso rostro, cuello y contorno de ojos. A mediano plazo reduce arrugas y líneas, y atenúa bolsas y ojeras. Su textura ligera y de rápida absorción refuerza el óvalo facial con un efecto tensor inmediato.
- Marca: Olay
- Precio: 509.34 pesos
- Dónde: perfumesclub.com.mx
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Cuidado en la mañana
Con coenzima Q10 y creatina, esta crema de día antiarrugas refuerza las fibras reafirmantes de la piel y reduce arrugas desde la primera semana. Incluye protección solar, clave para frenar el fotoenvejecimiento después de los 60 años.
- Marca: Nivea
- Precio: 358 pesos
- Dónde: Walmart
Consiente a la mirada
Adicionada con Q Acetyl 10, esta crema de ojos hidrata y estimula la formación de colágeno para prevenir gradualmente líneas de expresión, bolsas y ojeras. Es apta para todo tipo de piel y puedes usarla en el día y la noche.
- Marca: Cicatricure
- Precio: 356 pesos
- Dónde: Farmacias del Ahorro
Aliadas del día y la noche
Formulada específicamente para mujeres mayores de 55 años, las cremas Platinum de la línea Anew (día y noche) contienen protinol y arginina, que ayudan a que la piel luzca más firme. Después de dos semanas, el cuello y la línea de la mandíbula lucen más definidos y las arrugas se ven visiblemente reducidas.
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- Marca: Avon
- Precio: 349 pesos
- Dónde: avon.mx
Relleno y revitalidad
Esta crema de día (también disponible para la noche) logró hasta 93% más relleno y volumen facial y 80% de mejora en el contorno del rostro, en pruebas clínicas. Diseñada para suavizar los efectos de la posmenopausia en la piel: activa la vitalidad celular y reduce arrugas profundas desde los 30 días de uso.
- Marca: Natura
- Precio: 557.40 pesos (en oferta)
- Dónde: natura.com.mx
¿Sabías que?
En los primeros cinco años posteriores a la menopausia, la piel puede perder hasta 30% de su colágeno, según la investigación del doctor Michael Brincat y su equipo, de la Universidad de Malta.
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