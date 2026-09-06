Conseguir unos labios definidos y con volumen no siempre depende de añadir más productos, sino de saber jugar con luces, sombras y pequeños contrastes. Y un simple corrector puede ayudarte a lograrlo.

¿Quieres saber cómo? Te lo explicamos paso a paso.

¿Cómo darle volumen a los labios con un corrector?

El corrector puede hacer mucho más que perfeccionar tu maquillaje de rostro. De acuerdo con Maybelline, para darle volumen a los labios basta con usar una pequeña cantidad para neutralizar ligeramente su tono y suavizar su contorno natural.

Este truco crea una especie de lienzo, sobre el que después puedes redefinir su silueta realizando lo siguiente:

Aplica bálsamo y espera unos minutos para trabajar sobre una superficie suave.

Con una brocha, coloca una cantidad mínima de corrector en el contorno y difumina hasta que se funda con la piel.

Delinea por encima del borde natural, concentrando el efecto en el arco de Cupido y la parte central del labio inferior.

Aplica tu labial favorito y suaviza la transición con el delineador para conseguir un acabado uniforme.

Finalmente, un toque de gloss en el centro aporta dimensión y hace que los labios luzcan visualmente más voluminosos.

Si quieres unos labios con apariencia carnosa, el secreto está en el uso de corrector. Foto: Unsplash

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¿Qué errores evitar al usar corrector en los labios?

Conseguir este efecto de labios voluminosos con corrector parece sencillo, pero es importante evitar ciertos errores que hacen que luzcan excesivamente maquillados o con plastas de producto.

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Así que toma nota y presta atención cuando hagas tu make-up:

Más producto no significa más volumen; una capa gruesa puede marcar la textura y hacer demasiado evidente el truco.

Si el corrector no se difumina bien con la piel, puede aparecer una línea alrededor de la boca que termina robándole la atención al labial.

Salirte demasiado del borde natural puede hacer que el maquillaje luzca artificial.

Las grietas y zonas descamadas pueden volverse más visibles al usar corrector, delineador y labial. Así que hidrata bien antes de empezar.

Un contorno excesivamente perfecto endurece el maquillaje. En su lugar, opta por difuminar bien para mantener un acabado natural.

Evita usar mucho corrector en tus labios para que no luzcan artificiales. Foto: Freepik

Tus labios tienen el poder de cambiar por completo tu maquillaje. La mayoría de veces emplear pequeños trucos como este para hacerlos destacar.

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