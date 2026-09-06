El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se exhibió este domingo y conquistó Monza, donde, tras protagonizar una de las mayores remontadas de la historia, ganó ante sus compatriotas el Gran Premio de Italia y se aseguró llegar líder destacado, prácticamente con medio Mundial en el bolsillo, al de España, el próximo fin semana al Madring.

Antonelli, de 20 años, que había salido decimonoveno, logró su séptima victoria en la Fórmula Uno, la séptima del año, al ganar en el templo de la velocidad, donde se impuso por delante de su compañero, el inglés George Russell, y del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que concluyó en tercera posición una carrera que el español Carlos Sainz (Williams) concluyó decimotercero y en la que su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) tuvo que abandonar.

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Kimi Antonelli, campeón del Gran Premio de Italia - Foto: AP

¿Cómo le fue a "Checo" Pérez en el Gran Premio de Italia?

El argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó noveno y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), decimoctavo, una prueba en la que Antonelli no sólo se convirtió en el primer italiano en ganar el Gran Premio de su país desde que lo hiciese por última vez, en 1966, Ludovico Scarfiotti a bordo de un Ferrari.

‘Checo’ salió desde el decimoséptimo puesto -con gomas blandas-, dos por delante de Antonelli -con duras-, que no tardó en dar cuenta del mexicano en un arranque de prueba en el que Gasly -que hace justo seis años había logrado en Monza, a bordo de una Alpha Tauri, su única victoria en la F1- salió bien, a diferencia de Hamilton, que perdió seis puestos de golpe.

Sergio "Checo" Pérez con Cadillac - Foto: AP

Kimi Antonelli, el líder más joven de la historia

El líder más joven de la historia protagonizó la segunda remontada hacia el triunfo más grande de todos los tiempos, después de la del británico John Watson, que había salido vigésimo segundo en el Gran Premio del Oeste de Estados Unidos de 1983, en Long Beach (California); una carrera en la que, curiosamente, el segundo clasificado, el triple campeón mundial austriaco Niki Lauda, también avanzó 21 plazas en carrera.

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Antonelli pulverizó los registros y conquistó Monza, tradicional feudo de Ferrari, en un país que puede festejar a su tercer campeón del mundo nada menos que 73 años después de que se coronase por última vez Alberto Ascari; y que este domingo, definitivamente, se postró ante sus pies. En un Gran Premio siempre presente en el Mundial de F1 desde su creación, en 1950 y que nunca dejó de disputarse en la mítica pista lombarda salvo en 1980, cuando se corrió en Imola.

Hubo que retirar de pista el coche y reparar las barreras contra las que se estampó Ferrari y, casi media hora más tarde, se reanudó la prueba.

Kimi llegó; y si en la 49 casi se queda en la gravilla en la primera 'chicane', una después, en la variante Ascari, capturó el liderato y ya no soltó hasta meta. Relegó a un segundo plano otra brillante carrera de Verstappen, le asestó el enésimo golpe psicológico a su compañero, se ganó para siempre el corazón de los 'tifosi' de Monza y entrará con el Mundial casi resuelto, dentro de unos días, en Madrid.

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