El francés Pierre Gasly (Alpine) protagonizó la sorpresa de la jornada y saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Monza.

Gasly, de 30 años, firmó la primera 'pole' de su carrera en la F1 al dominar la sesión de calificación, en cuya tercera y decisiva ronda (Q3) cubrió -con las gomas blandas- los 5.793 metros de la legendaria pista lombarda en un minuto, 21 segundos y 786 milésimas; exactamente 60 menos que el inglés George Russell (Mercedes) -que sale segundo- y con 180 de ventaja sobre el australiano Oscar Piastri (McLaren), que afrontará la carrera desde la tercera plaza de la parrilla.

El argentino Franco Colapinto, compañero de Gasly en Alpine, acabó a 434 milésimas del francés, con el octavo tiempo, pero arrancará séptimo este domingo en el templo de la velocidad gracias a la sanción del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, que había marcado el séptimo crono pero penalizará, por haber superado el límite permitido de cambios de unidad de potencia, y saldrá desde el fondo de la parrilla.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) arrancará cuarto, al lado de Piastri -si éste sale indemne de un incidente anotado en la Q2-, desde la segunda fila.

Desde la tercera lo harán el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) y el cuatro veces coronado Max Verstappen (Red Bull), sexto en la cronometrada principal.

Al lado de Colapinto, desde la cuarta hilera, saldrá el inglés Lando Norris (McLaren) -último campeón del mundo-, que, al igual que el resto de los pilotos gana un puesto por la sanción de Antonelli.

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El británico-sueco Arvid Lindblad (RB) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) -décimo en parrilla- ocuparán la quinta fila en la formación de salida de una carrera que los españoles Carlos Sainz (Williams) y el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) afrontarán desde la decimocuarta y la vigésima plaza, respectivamente.

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) largará decimonoveno en la carrera de este domingo, prevista a 53 vueltas, para completar un recorrido de 306,7 kilómetros.