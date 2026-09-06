Magdeburgo. El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ganó este domingo las elecciones en la región oriental de Sajonia-Anhalt, al conseguir 44% de los votos, según los sondeos a pie de urna, porcentajes que le sitúan a las puertas de la mayoría absoluta y del primer acceso a un gobierno regional de una formación de ultraderecha en el país centroeuropeo.

Según los sondeos a pie de urna del instituto Infratest dimap y del instituto Forschungsgruppe Wahlen para las televisiones públicas ARD y ZDF, respectivamente, AfD habría obtenido entre un 44% y un 44.5%.

La ultraderecha se impuso a la Unión Cristianodemócrata (CDU) del primer ministro regional, Sven Schulze, que obtuvo un 18.5%, según ambos sondeos.

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La Izquierda es la tercera fuerza más votada, al quedar entre un 9% y un 9.5%, mientras que Los Verdes lograron un 8.5% de acuerdo con ambas encuestas, que veían al Partido Socialdemócrata de Alemania entre un 8% y un 9%.

Entre los partidos pequeños, los liberales del FDP, que formaban parte del gobierno de coalición que lideraba Schulze junto al Partido Socialdemócrata (SPD), no superaron la barrera del 5%, mientras que la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) se quedó muy cerca de ese porcentaje, entre un 4.8% y un 5%.

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Los socialdemócratas obtuvieron entre un 8.2% y un 9%.

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La entrada o no de BSW en el parlamento regional será clave, dado que, en caso de que su porcentaje de voto esté por debajo del 5%, AfD podría gobernar con mayoría absoluta con un número de diputados que podría llegar a ser de hasta 43 en una cámara de 83 diputados, según los datos de Infratest dimap.

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La participación en las elecciones fue de niveles récord, al llegar al 76.5%.

Hasta la fecha, la mayor participación en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt se había producido en 1998, ocho años después de la reunificación de 1990, cuando el 71.5% del cuerpo electoral compareció ante las urnas.