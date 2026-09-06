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La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) prevé que un objeto natural impacte este domingo 6 de septiembre del 2026 al noroeste de Australia.
De acuerdo con las alertas espaciales de la NASA, impactará un objeto natural de entre 0,5 y 1,5 metros en la atmósfera terrestre alrededor de las 12:14 pm. Sin embargo, mencionan que no representa un peligro real.
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El objeto fue reportado al Centro de Planetas Menores por el Sondeo del Cielo de Catalina con detecciones previas por Pan-STARRS y el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra.
Además de que el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL por sus siglas en inglés) calculó su trayectoria y ubicación de impacto, todo financiado por la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA.
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ss/LL
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