La futbolista inglesa Leighanne Robe abandonó de manera inesperada y repentina a los Pumas y a la Liga Femenil MX para convertirse en nueva jugadora del Charlton Athletic, equipo de la Women’s Super League, la primera división femenil de Inglaterra.

Este sábado, la zaguera británica fue presentada con el equipo de Londres, a pesar de haber sido anunciada como jugadora de las universitarias el pasado mes de junio. Lo que prometía ser un gran refuerzo para el equipo dirigido por Roberto Medina terminó en una experiencia fugaz.

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Leighanne Robe ya había tenido una experiencia en el futbol mexicano como jugadora del Cruz Azul. Ahora volverá a su país para jugar con el Charlton, su cuarto equipo en Inglaterra después de jugar con el Watford, Millwall y Liverpool.

En una publicación de Instagram, se despidió de México con un emotivo mensaje.

“México. Siempre agradecida de haber vivido un capítulo de mi vida aquí”, escribió la futbolista inglesa con una serie de imágenes de distintas partes del país en las que visitó como turista.

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