Aunque todo estaba listo y los fans ya comenzaban a llenar el Autódromo Hermanos Rodríguez para vivir el segundo día del Festival Arre, el clima les jugó una mala pasada.

Hace apenas unos minutos y debido a las fuertes lluvias que se registran esta tarde en la Ciudad de México, los organizadores decidieron suspender temporalmente las actividades.

La noticia fue dada a conocer a través de un anuncio que fue proyectado en las diferentes pantallas de los escenarios:

“El concierto ha sido suspendido temporalmente debido a condiciones climáticas adversas. Sigue las indicaciones del personal. Tu seguridad es nuestra prioridad”.

Las fuertes lluvias que se registran esta tarde en la capital mexicana orillaron a los organizadores del Festival Arre a suspender, temporalmente, el segundo día de actividades.

Video y fotos: César González/ EL UNIVERSAL pic.twitter.com/C5DufuC4Dy — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) September 6, 2026

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La música inició en punto de las 16:35 con la presentación de Damaris Bojor; sin embargo, al mismo tiempo que la artista apareció en el escenario Little Ceasars, la lluvia también lo hizo.

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Lo que parecía una breve llovizna, se convirtió en un aguacero que no dio tregua; y es que casi una hora después se intensificó obligando a los asistentes a refugiarse en las zonas de comida o de activaciones propias del evento.

Los charcos, que iniciaron como un problema menor, se transformaron en corrientes de agua que atraviesan todo el lugar, haciendo parecer que el sistema de desagüe no es suficiente.

A pesar de esto, el ingreso del público no se ha detenido. Con sombreros, shorts y botas vaqueras algunos todavía sostienen la esperanza de ver a algunos de sus artistas favoritos como los Tucanes de Tijuana y el mismísimo Alejandro Fernández.

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Hasta el momento, OCESA no confirmado si se reanudarán las actividades o el concierto será cancelado de manera definitiva.

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