Esta noche, los Diablos del Toluca y la Pandilla de los Rayados de Monterrey definirán al primer campeón mexicano en la historia de la Leagues Cup, cuando se enfrenten en el estadio Shell Energy de Houston, donde se espera un gran número de aficionados de ambos equipos.

Para los Diablos Rojos, esta final representa la oportunidad de sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas, el único que les hace falta desde la llegada de Antonio Mohamed como director técnico. El nuevo ‘Rey Midas’ del futbol mexicano tiene una última misión por cumplir. El 'Turco' enfrentará al equipo de sus amores, pero su profesionalismo y ambición por cumplir el deseo de ganar su sexto título con el Toluca es mayor.

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Matías Almeyda, por su parte, logró algo que parecía imposible hace unos meses: instalar a este equipo del Monterrey en una final. En menos de tres meses al frente del equipo, el ‘Pelado’ lo logró, y falta dar el paso más importante.

“Enfrentaremos a uno de los equipos que está marcando una historia importante en México como institución y que está acostumbrado a jugar finales, pero a nosotros nos gustan estos desafíos, por eso nos preparamos, y digo que va a ser una linda final, con equipos que proponen por juego, y contentos de poder llegar en tan poco tiempo a una final y poder enfrentar a uno de los últimos campeones”, mencionó el estratega de los Rayados en la antesala de la final.

La final será transmitida por TUDN, Imagen y Apple TV. En EL UNIVERSAL Deportes, te dejamos el minuto a minuto del partido para que no te pierdas las acciones más destacadas.

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Final Leagues Cup: Toluca vs Monterrey - MINUTO A MINUTO