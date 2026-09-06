La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a dos hombres señalados como posibles responsables de extorsionar a una comerciante, a quien presuntamente exigieron dinero a cambio de no atentar contra su integridad física ni contra su negocio, en la alcaldía Cuauhtémoc.

En un comunicado, la dependencia informó que una mujer solicitó apoyo a policías que rondaban la Calzada de la Viga, en la colonia Tránsito, luego de que dos hombres ingresaron a su establecimiento para exigirle una cantidad de dinero en efectivo.

De acuerdo con la denunciante, los sujetos aseguraron pertenecer a un grupo delictivo y la amenazaron con hacer daño a sus familiares o afectar su negocio si se negaba a realizar los pagos.

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La SSC detalló que, durante una revisión preventiva, les fueron asegurados cuatro teléfonos celulares y dinero. 06/09/2026. | Foto: Cortesía SSC.

Tras ello, los presuntos responsables huyeron a bordo de dos motonetas. Sin embargo, operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro lograron ubicarlos en el cruce de las calles Sotero Castañeda y Ramón Aldana, donde fueron interceptados por los policías.

La SSC detalló que, durante una revisión preventiva, les fueron asegurados cuatro teléfonos celulares, una motoneta azul, otra gris, dinero en efectivo y diversos objetos que la denunciante reconoció como de su propiedad.

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Por estos hechos, los hombres, de 28 y 35 años de edad, fueron detenidos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, junto con los objetos y vehículos asegurados, para determinar su situación jurídica.

La SSC exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de extorsión a través del número 089 o al teléfono 55 5036 3301, donde se brinda asesoría las 24 horas del día, los siete días de la semana.

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