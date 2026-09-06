[Publicidad]
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que, debido a una revisión en la zona de vías de la Línea 3, se implementa servicio provisional de La Raza a Universidad en ambos sentidos.
Es decir, que no se ofrece servicio de trenes entre Indios Verdes y La Raza.
“Personal del Sistema trabaja para restablecer el servicio en su totalidad. Toma previsiones”, indicó el organismo.
Caja fría con cantidad millonaria de criptomonedas, el motivo del multihomicidio en Atizapán: Fiscalía; Diego fue por tacos tras crimen
mahc
[Publicidad]
Más información
Nación
Salud ordena revisión urgente de servicios de alimentación en hospitales tras brote de salmonela; 41 residentes están estables
Universal Deportes
Leagues Cup 2026: Toluca vs Rayados de Monterrey – EN VIVO – Final
Estados
Asesinan a Gilberto Dorantes Basurto, exalcalde de Coahuayutla; lo emboscan en carretera de Guerrero
Estados
Rescatan a nueve personas atrapadas en arroyo en Los Cabos; persiste alerta por lluvias en BCS
Historias
Su pasión por la lucha libre y el arte los llevó a crear pintacaritas, recrean maquillajes y máscaras
Al día
¡Todos a bailar! Realizan conciertos en la Glorieta de los Insurgentes por el aniversario del metro
Espectáculos
La Casa de los Famosos México 2026 ¿Quién saldrá y quién entrará hoy domingo 6 de septiembre?
La Roja
Se registra fuerte explosión durante las celebraciones patronales en Temascalcingo, hay 10 heridos