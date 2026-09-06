El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que, debido a una revisión en la zona de vías de la Línea 3, se implementa servicio provisional de La Raza a Universidad en ambos sentidos.

Es decir, que no se ofrece servicio de trenes entre Indios Verdes y La Raza.

“Personal del Sistema trabaja para restablecer el servicio en su totalidad. Toma previsiones”, indicó el organismo.

mahc