La llegada de Donald Trump a su segunda administración en la Casa Blanca ha estado marcada por una serie de declaraciones y acciones que han generado controversia internacional, particularmente hacia sus socios comerciales más cercanos, México y Canadá.

En el caso de México, este fin de semana el presidente estadounidense volvió a elevar el tono con una serie de episodios que provocaron reacciones en el país: desde sus comentarios sobre el lobo mexicano y las referencias a los “tamales calientes y tomates”, hasta la publicación de un mapa de Nuevo México en el que apareció tachada la palabra “México” y sustituida por “Nueva América”.

Los nuevos señalamientos se suman a una larga lista de comentarios de Trump hacia México, que han ido desde acusaciones relacionadas con el narcotráfico, amenazas de imponer medidas económicas y aranceles, hasta elogios a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esta situación no es nueva. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha mantenido una relación marcada por constantes declaraciones sobre México, mientras que con Canadá ha planteado incluso convertir al país en el estado 51 de Estados Unidos o imponerle fuertes aranceles.

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Trump va por el lobo gris mexicano

El sábado 5 de septiembre, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que instruye a Doug Burgum, secretario de Interior, a determinar si los lobos grises mexicanos cumplen con los criterios para retirarles las protecciones contempladas por la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

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Burgum tiene un plazo de 90 días para tomar una decisión como parte de los esfuerzos de la administración para apoyar a los rancheros que denuncian ataques de lobos contra su ganado.

Trump signs an executive order directing a review to delist Mexican gray wolves from the endangered species list so ranchers can kill them. pic.twitter.com/qDuOIMOQxU — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) September 4, 2026

Durante su primer administración, el mandatario ya había ordenado retirar a los lobos grises de la lista federal de especies en peligro de extinción, pero un tribunal anuló posteriormente esa medida.

Trump dice que México solo ofrece "tamales calientes y tomates" a EU

Otra de las declaraciones polémicas que realizó este fin de semana fue sobre su relación comercial con México.

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Aseguró que su vecino del sur no tiene nada que ofrecer a su país, más que "tamales calientes y tomates", pero expresó que no piensa interrumpir la relación comercial porque se lleva "muy bien" con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum.

"No quiero hacer eso porque nos llevamos muy bien con la presidenta. Nos cae bien la presidenta, la respetamos mucho", agregó el republicano.

Además, afirmó que EU tiene todo, "tenemos petróleo, lo tenemos todo", dijo.

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🇺🇸🇲🇽 Donald Trump dice que México no tiene “nada que ofrecer” a Estados Unidos más allá de “tamales y tomates”.



“Básicamente, ellos no tienen nada que necesitemos”, añadió. pic.twitter.com/jJsxEvIol6 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 4, 2026

"Si dejara de comerciar con ellos, no perderíamos nada. Bastaría con una sola firma. Perdemos 195 mil millones de dólares al año con México. Ellos no tienen nada que nosotros realmente necesitemos. Es decir, tienen tamales picantes, tomates, un par de cosas… pero, básicamente, no tienen nada que nosotros necesitemos", afirmó.

Trump rebautiza Nuevo México como "Nueva América"

Finalmente, este domingo Trump publicó en redes sociales un mapa del estado de New Mexico con el nombre de México tachado y, en vez de él, sobrepuesto, el de New America.

Recientemente, el presidente de EU propuso cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por el de "estrecho de Trump", en el contexto de la guerra con Irán. El presidente consideró que el cambio de nombre sería "sexy".

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Mapa de Nuevo México publicado por Donald Trump en Truth Social. Foto: @realDonaldTrump

Además, ya había ocurrido cuándo inició con su orden ejecutiva para cambiarle el nombre de Golfo de México por el de Golfo de América.

¿Lago Ontario o Lago de América?

El pasado 27 de agosto, Trump firmó un decreto para cambiar el nombre del lago Ontario por “lago de América”, en una nueva medida que afecta la denominación oficial del cuerpo de agua en territorio estadounidense.

Trump anunció el cambio como una decisión con efecto inmediato y volvió a defender el uso de nombres que, desde su perspectiva, representan a Estados Unidos.

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El lago Ontario forma parte de los Grandes Lagos y se encuentra en la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, el decreto de Trump únicamente establece el nuevo nombre dentro de las referencias oficiales estadounidenses, por lo que Canadá no está obligado a adoptar la denominación “lago de América”.

La medida también ha comenzado a reflejarse en servicios de mapas para usuarios en Estados Unidos, mientras que en Canadá se mantiene el nombre tradicional de lago Ontario.

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EU y Canadá no consiguen avanzar en acuerdo comercial

Estados Unidos y Canadá no lograron alcanzar un acuerdo comercial para evitar nuevos aranceles, después de que Ottawa rechazara los términos propuestos por la administración de Donald Trump.

El fracaso de las negociaciones abrió el camino para la aplicación de aranceles del 50% a productos canadienses, con un impacto estimado en mercancías por unos 20 mil millones de dólares.

Con el desacuerdo entre ambos gobiernos, Canadá advirtió que responderá a las nuevas medidas estadounidenses con aranceles de represalia, lo que eleva las tensiones comerciales entre los dos países.

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