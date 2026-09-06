Pedro Haces Barba, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), afirmó que las y los trabajadores deben convertir su fuerza laboral y social en una mayor capacidad de representación.

Durante un encuentro en Ixtapaluca, Estado de México, como parte de una Gira Nacional por los 15 años de la organización, el también diputado federal reconoció al Estado de México como una de las grandes fuerzas de CATEM en el país y destacó la presencia de liderazgos regionales y municipales de la entidad, dirigentes de las federaciones estatales y la base trabajadora reunida en Ixtapaluca.

Haces estuvo acompañado por más de 40 legisladores federales y locales, autoridades municipales, líderes de todo el país, empresarios, representantes de CATEM y dirigentes de las diferentes secciones del Estado de México, entre muchos otros.

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Entre los asistentes estuvieron Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados; Higinio Martínez Miranda, presidente del Senado de la República; Enrique Vargas del Villar, senador por el Estado de México y vicecoordinador del PAN en el Senado; y Norberto Morales Poblete, secretario del Trabajo del Estado de México.

“Los trabajadores no solamente somos una fuerza laboral, somos una fuerza social. Millones de mujeres y hombres que todos los días hacemos funcionar este país.”

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El líder de la Catem planteó que el sindicalismo moderno debe ir más allá de la confrontación y establecer con claridad qué corresponde aportar a cada uno de los factores de la producción.

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“Al empresario hay que darle certeza para que invierta. Al trabajador hay que garantizarle respeto, capacitación, salario digno y condiciones laborales justas. Y al gobierno le corresponde generar condiciones para que haya crecimiento, seguridad jurídica y desarrollo.”

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A 15 años de la fundación de CATEM, Haces sostuvo que la organización debe mirar hacia adelante y preparar desde el presente mejores condiciones para las siguientes generaciones.

“Nosotros no vivimos del pasado. Nosotros trabajamos el presente para estructurar un mejor futuro para nuestros hijos.”, sentenció.

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Adelanta participación de la CATEM en elecciones 2027

De cara al proceso electoral de 2027, Haces afirmó que llegó el momento de ampliar la presencia de trabajadoras, trabajadores y liderazgos surgidos del mundo laboral en los espacios de representación popular.

“Durante muchos años otros hablaron por nosotros, otros decidieron lo que supuestamente necesitaban los trabajadores, otros hicieron las leyes que regularon nuestro trabajo.”

Haces sostuvo que CATEM mantendrá su carácter autónomo y reiteró que la participación política de sus liderazgos partirá del derecho individual de las y los trabajadores a representar a sus comunidades.

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“Los CATEMistas no nos vamos a quedar al margen y competiremos por los espacios que estarán en juego”, indicó.

Ante las y los trabajadores reunidos en Ixtapaluca, lanzó un llamado directo: “La vida pública también les pertenece. No se resignen a que los mismos de siempre hablen por ustedes. Prepárense, levanten la mano, atrévanse a representar a su gente. México no solamente necesita leyes para los trabajadores, necesita trabajadores haciendo las leyes”, concluyó.

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