Hermosillo, Son. - Fueron vinculados a proceso tres presuntos responsables del ataque armado e incendio registrado el pasado 28 de agosto al interior de instalaciones deportivas del Centro de Usos Múltiples (CUM) en Hermosillo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que un juez de control vinculó a proceso a Jesús Salvador “N”, alias “El Arte”; Daniel Ernesto “N”, alias “El Dani”; y César Abdiel “N”, alias “El Sombra”.

Los tres sujetos fueron vinculados por los delitos de daños agravados por incendio, disparo indebido de arma de fuego y asociación delictuosa; permanecerán bajo prisión preventiva justificada y se estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

Datos de prueba establecen que, alrededor de las 20:30 horas del pasado 28 de agosto, los imputados ingresaron armados al CUM, ubicado en bulevar Solidaridad y Perimetral Norte, donde ejecutaron un plan previamente acordado e incendiaron el ring, provocando, además, daños en equipo de sonido, pantallas, iluminación, sillas y otros bienes instalados para el espectáculo de la "Noche Suprema" entre influencers y profesionales que se llevaría a cabo el 29 de agosto.

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Posteriormente, dentro del mismo recinto y mientras había personas en el lugar, presuntamente realizaron disparos con armas de fuego. La investigación establece como línea que estas acciones habrían sido realizadas en represalia contra un grupo delictivo contrario.

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Cabe destacar que, además, César Abdiel “N”, “El Sombra”, fue vinculado en una causa adicional por delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo y portación de arma prohibida; mientras que Jesús Salvador “N”, “El Arte”, también fue vinculado por posesión de metanfetamina con fines de venta y portación de arma prohibida.

En ambos casos se impuso prisión preventiva justificada y un mes para el cierre de la investigación. Los tres sujetos fueron capturados por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en labores de investigación, y también se les relaciona con homicidios y otros actos delictivos registrados en Hermosillo por los cuales también enfrentan cargos en procedimientos adicionales, como ya se informó a la opinión pública.

La FGJE continuará con las investigaciones dirigidas a identificar y llevar ante los tribunales a quienes participen en hechos delictivos, así como a fortalecer las acciones contra las estructuras criminales que generen violencia en el estado.

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JACL