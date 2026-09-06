El líder norcoreano Kim Jong-un prometió dotar a la marina de su país con armas nucleares, antes del inicio de unas maniobras marítimas de Estados Unidos y países aliados, informó el lunes la prensa estatal.

En las maniobras de esta semana participan Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, y sirven para ensayar una respuesta a las amenazas militares norcoreanas.

Kim habló el domingo durante una ceremonia de relanzamiento del Kang Kon, un buque militar que había naufragado parcialmente, en la ciudad portuaria de Wonsan, informó la agencia noticiosa oficial KCNA.

"Debemos asegurar que la operación diversificada y efectiva de nuestros sistemas de combate nuclear estén preparados para una guerra real mediante el desarrollo de nuestra marina en una fuerza con armas nucleares", declaró Kim en la ceremonia, según KCNA.

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"Los buques destructores de nueva generación deberán asestar un golpe retaliatorio contra los enemigos, al tratarse de una fuerza involucrada en el sistema estatal de respuesta nuclear", agregó.

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Imágenes de Kim divulgadas por KCNA lo muestran acompañado de su hija, Ju Ae, considerada como su sucesora designada.

En tanto, las maniobras militares de Estados Unidos y sus aliados deberán continuar hasta el viernes en aguas internacionales al este y sur de la isla surcoreana de Jeju.

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Las maniobras se efectúan pese a que el presidente Donald Trump recortó otros ejercicios realizados en agosto con Corea del Sur, al señalar que podrían afectar su buena relación con el líder norcoreano Kim.

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