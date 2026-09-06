Barbara Eden tranquilizó a sus seguidores luego de que su ausencia, de último momento, en el Cinecon Classic Film Festival generara preocupación por su estado de salud.

La actriz, de 95 años, tenía previsto asistir este sábado al festival de Los Ángeles, donde recibiría el Cinecon Legacy Award. Sin embargo, horas antes del evento, se informó que no podría presentarse debido a una “enfermedad repentina”.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores, por lo que Eden decidió aclarar lo ocurrido de viva voz.

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Con un mensaje a través de sus redes sociales, la protagonista de "Mi bella genio" aseguró a sus fans que todo fue un mal entendido, pues se encuentra en perfecto estado de salud.

“No estoy sufriendo de una enfermedad; mi médico me recetó hace muy poco un medicamento completamente nuevo que resultó tener algunos efectos secundarios desagradables”, escribió

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It’s okay everyone! I’m okay!



Oh, my goodness there has been a bit of miscommunication. I’m not suffering from an illness; my doctor very recently prescribed a brand-new medication that turned out to have some nasty side effects. Due to the discomfort, my doctor ordered me to… pic.twitter.com/8Cv7vaebXz — Barbara Eden (@Barbara_Eden) September 6, 2026

Debido a las molestias, y por recomendación de los doctores, Eden tomó la decisión de permanecer en casa, pero adelantó que retomará sus actividades en cuanto reciba autorización médica.

“¡Qué momento tan terrible para que esto suceda! Mi más profundo agradecimiento a todos por la preocupación. ¡Esto es solo un bache en el camino!”, escribió.

Aunque Eden no pudo asistir, el festival mantuvo el homenaje previsto para la actriz. Su compañero Pat Boone recibió el reconocimiento en su nombre.

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Eden es una de las figuras más recordadas de la televisión internacional, alcanzó fama mundial como protagonista de "Mi bella genio", serie que protagonizó entre 1965 y 1970. Además de protagonizar "Flaming Star", junto a Elvis Presley.

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