La actriz Susan Sarandon lamentó su exclusión de algunos proyectos en Hollywood debido a las críticas que ha lanzado en contra de los ataques militares de Israel.

Durante su paso el Festival de Venecia, por el estreno de la película "The Echo Chamber", Sarandon fue cuestionada por la prensa sobre el precio que ha pagado por su defensa pública de Palestina y sobre su regreso a un gran festival como el italiano.

"Creo que el relato ha cambiado por completo en lo que respecta a la relevancia histórica de Palestina y a los vínculos del sionismo con Estados Unidos en nuestra política", respondió.

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No obstante, aseguró ante los medios que algunos estudios han optado por no contratarla por sus opiniones.

"Me han quitado algunas películas porque hay agencias que siguen diciéndole a la gente que no me contrate, pero esa es la estructura de poder. Creo que, entre la gente, y especialmente a nivel internacional, me siento bienvenida", afirmó.

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Sarandon forma parte, junto a Luca Marinelli y a Alicia Vikander, del reparto de "The Echo Chamber", cinta que compite por el León de Oro y que fue rodada a partir del último guion realizado por el difunto Bernardo Bertolucci.

Se trata de una íntima historia de amor en el apartamento de un músico en la que se entrelazan temas como los cuidados, las dependencias, el deseo o el control de los sentimientos.

La ganadora del Oscar por "Dead Man Walking" (1995) y en los últimos tiempos fervorosa activista en favor de Palestina, agradeció públicamente al director de esta cinta, Andrea Pallaoro, por haber pensado en ella para el proyecto.

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"Agradezco a Andrea por no hacer caso a esas advertencias ", dijo, avisando de que "aún existen posturas muy arraigadas dentro de la industria" que le siguen siendo hostiles.

Sarandon también recordó su amistad con Bertolucci y su admiración hacia el maestro italiano desde que viera una de sus primeras obras, "Il conformista" (1970).

"Más tarde me hice muy amiga de él debido a mi relación con Louis Malle, y lo conocí como un tipo divertido", rememoró.

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