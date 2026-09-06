La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para esta tarde y noche en todas las alcaldías de la Ciudad de México.

Lo anterior porque se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milímetros y posible caída de granizo entre las 16:55 y las 22:00 horas.

Por ello se recomienda a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas. Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados. Además, apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658-1111 de Locatel y al 555683-2222 de la SGIRPC.

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