[Publicidad]
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para esta tarde y noche en todas las alcaldías de la Ciudad de México.
Lo anterior porque se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milímetros y posible caída de granizo entre las 16:55 y las 22:00 horas.
Por ello se recomienda a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas. Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.
Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados. Además, apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
Lee también Fiscalía investiga oferta de 2 mdp detrás del multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658-1111 de Locatel y al 555683-2222 de la SGIRPC.
[Publicidad]
Mantente informada(o) a través de nuestras cuentas oficiales de redes sociales: X @SGIRPC_CDMX y Facebook @SGIRPCCDMX.
Caja fría con cantidad millonaria de criptomonedas, el motivo del multihomicidio en Atizapán: Fiscalía; Diego fue por tacos tras crimen
mahc
[Publicidad]
Más información
Nación
Salud ordena revisión urgente de servicios de alimentación en hospitales tras brote de salmonela; 41 residentes están estables
Universal Deportes
Leagues Cup 2026: Toluca vs Rayados de Monterrey – EN VIVO – Final
Estados
Asesinan a Gilberto Dorantes Basurto, exalcalde de Coahuayutla; lo emboscan en carretera de Guerrero
Estados
Rescatan a nueve personas atrapadas en arroyo en Los Cabos; persiste alerta por lluvias en BCS
Historias
Su pasión por la lucha libre y el arte los llevó a crear pintacaritas, recrean maquillajes y máscaras
Al día
¡Todos a bailar! Realizan conciertos en la Glorieta de los Insurgentes por el aniversario del metro
Espectáculos
La Casa de los Famosos México 2026 ¿Quién saldrá y quién entrará hoy domingo 6 de septiembre?
La Roja
Se registra fuerte explosión durante las celebraciones patronales en Temascalcingo, hay 10 heridos