La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el sábado cinco de septiembre detuvo a 11 personas que, al parecer, revendían boletos para el festival Arre Pepsi Black 2026, realizado en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En comunicado, la SSC refirió que los adscritos efectuaron patrullajes de seguridad en las inmediaciones del recinto, donde se percataron de cuatro mujeres y siete hombres que, al parecer, ofrecían boletos a precios superiores a los establecidos en taquilla o posiblemente falsos.

Por lo anterior, los policías detuvieron a las 11 personas y las pusieron a disposición del juez cívico, quien determinará la sanción correspondiente.

En el festival se presentaron grupos como Los KDT's de Linares. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

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La dependencia añadió que, tras realizar un cruce de información, se encontró que cuatro de los detenidos cuentan con diversas presentaciones ante el juez cívico por la reventa de entradas en diferentes eventos masivos.

Los uniformados de la SSC mantuvieron el despliegue operativo hasta el término de las actividades y el desfogue total de los asistentes.

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JACL