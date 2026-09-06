Las lluvias de esta tarde en la Ciudad de México afectan la circulación del Metro y el Metrobús.

El Metro informó que continúa lloviendo en la ciudad, por lo que se mantiene la marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 5, 9, 12, A y B. “Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro”.

En tanto, el Metrobús indicó que, por presencia de lluvia, las unidades disminuyen su velocidad en las líneas 2 y 6.

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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó doble alerta por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para esta tarde y noche en toda la Ciudad.

Hay alerta naranja por persistencia de lluvias en Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza, donde se pronostican lluvias de entre 30 y 49 milímetros (mm) y caída de granizo hasta las 22:00 horas.

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Además, se mantiene alerta amarilla en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Para estas demarcaciones, se prevé lluvia de entre 15 y 29 mm con caída de granizo durante el mismo periodo de tiempo.

#MetroAlMomento: Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 5, 9, 12, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



Toma previsiones. pic.twitter.com/4mfynBJ1ph — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 6, 2026

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