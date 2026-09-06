Tuxtla Gutiérrez, Chis.- Policías de investigación y de seguridad pública arrestaron al médico Emmanuel N., como presunto responsable del homicidio de su casero Manuel Yáñez Muñoz, de 69 años de edad, a quien desmembró dentro de una vivienda de alquiler, ubicada en una colonia de esta ciudad.

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó del hallazgo del cuerpo, después de que el pasado 3 de septiembre familiares reportaron la desaparición de la víctima.

El hombre de la tercera edad fue visto por última vez en la colonia Paso Limón, situada al oriente de esta ciudad; se inició la carpeta de investigación correspondiente y se emitió la ficha de búsqueda.

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Agentes especializados, peritos y ministerios públicos, además de elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo y Secretaría de Seguridad Pública Municipal, desplegaron operativos de búsqueda, localizaron al aprehendido y esclarecieron los hechos.

Llaven Abarca dijo que se obtuvieron imágenes de cámaras de videovigilancia, en las cuales se observó al arrendador cuando ingresaba a un inmueble que daba en renta en las proximidades de la colonia Paso Limón.

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Después se ve cuando Emmanuel "N", originario del estado de Veracruz, llegó al sitio en un taxi; más tarde, en los momentos en que salía del domicilio con algunos recipientes en las manos: una hielera y bolsas, donde lo esperaba un auto de alquiler.

El vehículo se dirigió a un local comercial, situado en la colonia Nueva Reforma, donde la policía de investigación realizó el hallazgo del cuerpo de una persona dentro de bolsas y una hielera.

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Como resultado de las diligencias de investigación realizadas con los familiares de la víctima, se determinó que se trataba de Yáñez Muñoz.

Los dictámenes periciales establecieron que la causa del deceso fue traumatismo craneoencefálico, derivado de un golpe con un objeto en la cabeza.

El fiscal Llaven Abarca explicó que se reúnen las declaraciones de familiares del detenido, así como las del taxista que trasladó al presunto homicida del primer inmueble en la colonia Paso Limón al domicilio donde fue localizado el cuerpo.

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Se solicitará la correspondiente orden de aprehensión por homicidio calificado y "estaremos muy atentos a las diligencias del juicio, para solicitar la pena máxima de 50 años de prisión", afirmó Llaven Abarca.

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JACL