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La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) actualizó la regulación del sistema de alertamiento celular para ampliar las notificaciones que reciben los usuarios ante fenómenos naturales y otras situaciones de riesgo.
De acuerdo con un comunicado, a partir del último trimestre del año, los teléfonos celulares contarán con una Alerta Máxima para fenómenos naturales distintos a los sismos, la cual tendrá un sonido diferente al de la alerta sísmica que actualmente opera en el país y que mantendrá su funcionamiento sin cambios.
Esta nueva modalidad permitirá emitir alertas ante situaciones como huracanes, inundaciones, incendios, actividad volcánica y deslaves, entre otros fenómenos naturales que puedan representar un riesgo para la población.
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La actualización también contempla la incorporación de Avisos de Protección Civil, mediante los cuales las autoridades podrán informar con anticipación sobre condiciones climáticas adversas y contingencias ambientales, como lluvias severas, frentes fríos extremos, olas de calor y mala calidad del aire.
A diferencia de las alertas inmediatas, estos avisos podrán enviarse con horas o días de anticipación para brindar recomendaciones a la población y facilitar acciones de prevención, evacuación y resguardo. También podrán utilizarse después de una emergencia para dar seguimiento a las indicaciones de las autoridades.
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La CRT señaló que la recepción de estas alertas no requerirá saldo en la línea telefónica ni conexión a internet. Además, por motivos de seguridad ciudadana, los mensajes no podrán desactivarse y aparecerán de manera inmediata en la pantalla del dispositivo mediante una ventana emergente.
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La implementación tecnológica se llevará a cabo durante el último trimestre del año, una vez que los proveedores de telefonía celular realicen las adecuaciones necesarias en sus sistemas.
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