Chetumal, Q.Roo. - Al rendir su Cuarto Informe de Gobierno, la gobernadora de Quintana Roo, “Mara” Lezama, indicó que los resultados expuestos son el relato de cuatro años, durante los cuales –dijo– se logró colocar al estado en segundo lugar en transparencia y combate a la corrupción, elevar su calificación crediticia siete niveles y reducir la deuda pública y per cápita, como ninguna administración lo hizo antes, lo que se ha traducido en obras, proyectos y programas en beneficio de la población.

Desde la Fuente del Pescador, en Chetumal, capital del estado, y en presencia de la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez, el legislador Gerardo Fernández Noroña y el cónsul general de los Estados Unidos en Mérida, Yucatán, Justen A. Thomas, entre los invitados, la titular del Ejecutivo resaltó que otros gobiernos tuvieron seis años y sus avances fueron mínimos.

“A nosotros nos dieron cinco”, dijo, para enlistar las acciones hechas en cuatro años que, –consideró– podrían considerarse “un breve capítulo, pero son suficientes para que una generación cambie de rumbo”.

Casi para culminar, una hora y media después, Mara Lezama se refirió a los cuestionamientos en que se ha visto envuelta en las últimas semanas y los atribuyó a “resistencias de quienes buscan desacreditar a su administración” y acusó una presunta “embestida” orientada a debilitar el proyecto de la Cuarta Transformación.

“Al consolidarse este cambio histórico en Quintana Roo, incomoda profundamente a los privilegios del pasado y a quienes se sienten con el derecho de imponerse sobre las mayorías”, dijo, al equiparar los cuestionamientos que se le han formulado con una “guerra política articulada por la derecha conservadora”, pero también “alimentada por ambiciones personales y cálculos anticipados que pretenden poner en riesgo la unidad del movimiento”.

Al rendir su informe, la gobernadora de Quintana Roo resalta que la entidad ha conseguido reducir la deuda pública. 06/09/2026. | Foto: Especial.

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Frente a ello, Mara Lezama indicó que continuará dando resultados y que la continuidad implicará mayor trabajo y compromiso.

Sobre su informe, precisó que después de permanecer en el lugar 29 de 32, en transparencia y combate a la corrupción, ascendieron 27 escaños y hoy el estado se encuentra en segundo lugar nacional, en ese rubro.

De la deuda pública, poco mayor a 21 mil millones de pesos, se redujo en 53 por ciento, “sin pedir un solo peso”, comentó, al señalar que no han solicitado nuevos créditos.

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En 2022, cuando ella ascendió al cargo, la entidad se encontraba con la peor calificación crediticia de BBB-, recordó.

Sin embargo, para este año ascendió siete niveles, lo que coloca al estado como uno de los mejores calificados de México, lo cual atribuyó a la disciplina financiera seguida por su administración.

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Destacó que ese manejo, que calificó como adecuado de las finanzas, provocó la reducción de un 38 por ciento de la pobreza, lo que equivale a 200 mil quintanarroenses que abandonaron esa condición.

Recordó la creación de la primera Secretaría de la Mujer, con 261 mil beneficiadas, una de cada 4 del estado. Brinda acompañamiento, asesoría jurídica, psicológica y oficios.

En materia de movilidad, expuso la puesta en marcha del nuevo sistema de transporte público MOBI (Movilidad para el Bienestar), que ha estrenado rutas en Chetumal –con los primeros autobuses eléctricos fabricados en México– y, recientemente, en Cancún.

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Lezama Espinosa destacó las gestiones hechas para la construcción de megaproyectos, como el Puente Nichupté, con 11.5 kilómetros de longitud y una inversión mayor a los 12 mil millones de pesos; y el Distribuidor vial del bulevar Kukulkán, en Cancún, en desarrollo.

En torno a la crisis de Tulum, indicó que se ha recuperado el acceso libre y gratuito a las playas. | Foto: Secretaría de Turismo.

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Expuso que Quintana Roo es el único estado con tres polos estratégicos: el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Chetumal; el Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún, proyectado para generar alrededor de 11 mil empleos directos y más de 22 mil indirectos y captar hasta mil 300 millones de dólares; y el Polo de Desarrollo de Economía Circular de Puerto Morelos.

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En materia de salud, informó que Quintana Roo impulsa 11 proyectos hospitalarios y de alta especialidad; cinco obras están en desarrollo con inversión superior a 5 mil 500 millones de pesos en Chetumal, Cancún, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos.

A nivel turístico –subrayó–, el estado compite con países y recibió a 28 millones de visitantes en 2025, generando una derrama superior a 18 mil millones de dólares.

Se registraron, además, movimientos por más de 31 millones de pasajeros, de los cuales más de 66 por ciento son extranjeros, ello, pese a la dura caída que han experimentado los vuelos en 2026, de acuerdo con empresarios del sector, que reportan también una drástica caída en la ocupación de las 140 mil habitaciones que operan en la entidad.

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En torno a la crisis de Tulum, indicó que se ha recuperado el acceso libre y gratuito a las playas como resultado de las gestiones ante la presidenta, Claudia Sheinbaum, y del trabajo coordinado con Grupo Mundo Maya y dependencias federales.

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Al abordar otra de las principales problemáticas que vive el Caribe mexicano, informó de una inversión global gestionada ante la federación por 2 mil 600 millones de pesos para fortalecer la captura de la macroalga en altamar, la compra de embarcaciones, barreras, recolección y aprovechamiento.

Quintana Roo ha destinado además más de 765 millones de pesos a su atención y retiro y opera un Centro Estatal de Monitoreo Ambiental que utiliza imágenes de 10 satélites y vigila más de 140 playas.

En seguridad, afirmó que los homicidios dolosos disminuyeron más de 60 por ciento, pese a la percepción de la población, lo que coloca al estado en el tercer lugar nacional en reducción de este delito.

Al inicio de la administración se registraba, en promedio, un homicidio doloso cada 13 horas con 33 minutos; actualmente, el promedio es de uno cada tres días, nueve horas y 46 minutos.

La gobernadora añadió que el estado de fuerza de las corporaciones creció 54%; los Centros C2 pasaron de tener cobertura en dos municipios a estar presentes en los 11.

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