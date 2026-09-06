El triunfo del Cruz Azul sobre Santos Laguna dio "cierre" a la primera parte de la jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, ya que hay cuatro partidos pendientes, debido a que los juegos del Toluca, América, León y Monterrey fueron postergados por la Leagues Cup.

Aún con esa "desventaja" de no jugar su partido de la jornada 7, el América se mantiene en la cima del campeonato con 16 puntos, dos más que las Chivas, actualmente en segundo lugar con 14 puntos. Sin embargo, el Rebaño está a la espera de que el Toluca cumpla con esta jornada, ya que los Diablos están en el tercer lugar con 13 puntos.

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En el cuarto lugar están los Xolos de Tijuana con 13 unidades, mismas que el Atlas. Abajo de los rojinegros, en el sexto escalón, está el Cruz Azul con 12 puntos, seguido de cerca por Querétaro y León, quienes completan la zona de Liguilla.

Los Pumas, también tienen un partido menos y ocupan el lugar 12 de la tabla con 8 puntos.

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