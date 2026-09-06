Cruz Azul sufrió más de la cuenta, pero consiguió los tres puntos ante Santos Laguna en la jornada 7 del Apertura 2026. La Máquina tuvo el control durante gran parte del encuentro, aunque volvió a mostrar problemas frente al arco rival. Cuando todo apuntaba a otro empate, José Paradela apareció para darle el triunfo.

Respirar con tranquilidad antes de enfrentar al América, les ayudará a levantar el ánimo del equipo. El equipo de Joel Huiqui salió con una propuesta ofensiva en el Estadio Banorte, pese a las ausencias de Erik Lira y Alan Mozo en el arranque. Agustín Palavecino, Luka Romero y Nico Ibáñez encabezaron el ataque celeste, con constantes intentos por las bandas y centros al área.

Santos, por su parte, tuvo claro su plan desde el primer minuto: esperar atrás, recuperar y buscar el contragolpe. Kevin Palacios, Ezequiel Bullaude y Salvador Mariscal intentaron generar peligro, pero el conjunto lagunero tuvo pocas oportunidades claras frente a la portería de Kevin Mier.

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Con el paso de los minutos, Cruz Azul mantuvo la posesión y recuperó rápido la pelota, pero careció de precisión en el último toque. Carlos Acevedo se convirtió en una de las figuras del partido con varias intervenciones que mantuvieron con vida a Santos Laguna.

Para la segunda parte llegaron los cambios de Huiqui y la entrada de Alan Mozo y José Paradela le dio otra cara al ataque. La Máquina mantuvo la presión por los costados, pero el balón seguía sin encontrar a Nico Ibáñez en una posición cómoda dentro del área.

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La insistencia finalmente tuvo recompensa al minuto 88. José Paradela recibió la pelota en el corazón del área, se perfiló con un solo toque y sacó un disparo que dejó sin oportunidad a Carlos Acevedo. El balón terminó en las redes y el Estadio Banorte explotó con el grito de gol.

Erik Lira también tuvo minutos al entrar al 79 y aportó mayor control en la zona media durante los últimos minutos. Para Alan Mozo y Erik Lira, este partido representó una nueva oportunidad para mostrar sus condiciones y ganar terreno dentro del equipo de cara a lo que viene.

Cruz Azul llegará al próximo compromiso con tres puntos más en la bolsa y varias dudas por resolver. La victoria sobre Santos sirve como impulso antes del clásico, mientras Huiqui deberá definir si Mozo, Paradela y Lira pueden tener un papel más importante desde el inicio en el siguiente partido que es contra el América.

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