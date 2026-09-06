En el marco del natalicio 100 de Fidel Castro, a la Preparatoria Oficial Número 296 de Tultitlán, en el Estado de México, se llevó el "legado histórico, político, intelectual y humano" del líder revolucionario de Cuba.

La embajada de Cuba en México informó que la investigadora del Centro Fidel Castro Ruz, Adriana Pipo Rey, sostuvo un encuentro con estudiantes de nuevo ingreso de la escuela que lleva el nombre del exmandatario cubano, como parte de "acciones de acercamiento y divulgación".

La embajada, a cargo del embajador Eugenio Martínez, indicó que la especialista explicó a los y los jóvenes el trabajo, funciones y objetivos del Centro Fidel Castro Ruz, "institución dedicada a preservar, investigar, estudiar y divulgar la vida y obra del líder histórico de la Revolución Cubana".

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"La conversación permitió acercar a los estudiantes a diferentes aspectos de la vida, trayectoria, pensamiento y obra de Fidel Castro Ruz, así como a su papel en importantes acontecimientos de la historia de Cuba y a los principales logros alcanzados durante su trayectoria revolucionaria y de servicio a nuestro país", detalló.

Fidel Castro. (06/09/26) Foto: Especial

Agregó que Pipo Rey compartió "elementos históricos y reflexiones que contribuyeron a contextualizar la figura de Fidel".

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La representación diplomática cubana aseguró que los estudiantes mostraron "gran interés, formulando preguntas e intercambiando criterios sobre distintos momentos de la vida de Fidel Castro, su pensamiento, sus aportes y el significado de su legado histórico".

"El encuentro constituyó un espacio de diálogo abierto y enriquecedor, que permitió a los jóvenes conocer de primera mano el trabajo que desarrolla el Centro Fidel Castro Ruz y aproximarse a una de las figuras más relevantes de la historia contemporánea de Cuba", dijo la embajada de Cuba.

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