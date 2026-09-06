México mantiene una posición sólida como emisor de deuda soberana con grado de inversión y perspectiva estable de siete calificadoras de riesgo crediticio y sigue reduciendo el déficit fiscal, aseguró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En respuesta al artículo publicado por The Economist titulado “Mexico is struggling to win over bond markets” la dependencia, a cargo de Édgar Amador, esgrimió que es importante precisar datos relevantes y de contexto que permitan una evaluación más completa de las finanzas públicas y la posición actual de mercado.

Esta es la segunda vez en lo que va del año que la SHCP contesta a la revista británica; la primera fue en marzo pasado cuando rechazó lo publicado en el artículo “Mexico’s broken economy” al revirar que la evidencia no sustenta la narrativa de una “economía rota”.

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Para esta ocasión Hacienda emitió un comunicado en inglés de tres páginas que publicó en un post en su cuenta X para exponer sus puntos de vista.

En su más reciente edición The Economist incluyó un artículo en el cual refiere que Moody’s, rebajó la deuda del gobierno mexicano a un nivel justo por encima del grado especulativo (o "bonos basura").

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Otra, S&P Global, advirtió que podría hacer lo mismo, y una tercera, Fitch, ya califica los bonos mexicanos apenas dentro del grado de inversión.

Según la revista británica, México está pagando un sobreprecio por financiarse en dólares: el rendimiento de sus bonos a diez años denominados en dólares es del 6.4%, una cifra superior a la de muchos países con calificación especulativa, como Guatemala.

Afirma que el gobierno otorga un 9.3% por financiarse a 10 años en pesos, frente al mínimo de dos años del 8.5% registrado en octubre pasado, con lo cual cuestiona la credibilidad en los mercados.

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¿Qué dijo Hacienda sobre el artículo de The Economist?

Sin embargo, para la SHCP dichos comentarios se basan en una interpretación selectiva y, en varios aspectos, desactualizada de los datos.

Omite las métricas más importantes para una evaluación de mercado: la cobertura completa de la calificación soberana, el diferencial relevante entre países, la trayectoria de la consolidación fiscal más allá de 2024, los datos más recientes de inversión y comercio, y el diseño real de las medidas fiscales recientes, acusó.

Hace énfasis que en su comparación con el historial completo, la evidencia apunta a un emisor soberano que mantiene la calificación de grado de inversión en todos los ámbitos, cuya prima de riesgo relativa se ha comprimido en lugar de ampliarse, cuya consolidación fiscal avanza a un ritmo sin precedentes en décadas, y cuyo sector externo alcanza niveles récord precisamente en las áreas que el artículo describe como en contracción.

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Frente a ello, la Secretaría de Hacienda desglosó seis puntos en su defensa.

Pero en su consideración, la inexactitud más significativa del artículo es sobre las frustradas esperanzas del nearshoring.

ℹ️ En respuesta al artículo publicado por The Economist “Mexico is struggling to win over bond markets” es importante precisar datos relevantes y de contexto que permiten una evaluación más completa de las finanzas públicas y la posición actual de mercado de México. pic.twitter.com/Hen2D2otrS — Hacienda (@Hacienda_Mexico) September 6, 2026

Refutó que las exportaciones totales de bienes de México están alcanzando máximos históricos, con ventas al máximo hacia Estados Unidos que representan el 83% del total durante 2026, lo opuesto al retroceso que describe el artículo.

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Respecto de la calificación crediticia señala que en el texto se cita una sola acción de calificación y una sola advertencia.

No obstante, recriminó que omite el panorama general: México tiene calificación de grado de inversión por parte de las ocho agencias que cubren su deuda soberana: Moody's, Standard & Poor's (S&P), Fitch, Morningstar Dominion Bond Rating Service, Kroll Bond Rating Agency, Japan Credit Rating, Rating & Investment Information y HR Ratings.

Además, siete de estas ocho agencias mantienen una perspectiva estable, mientras que S&P es la única en negativa.

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La mayoría de las agencias mantienen la calificación soberana de México uno o más escalones por encima del umbral de grado de inversión, subrayó la dependencia.

De los niveles de rendimiento de México, alegó que citar niveles absolutos de forma aislada, como hace el artículo, es un indicador incompleto, ya que los rendimientos han aumentado a nivel mundial.

En cuento al déficit fiscal, adujo que los datos proporcionados por The Economist son de 2024 y no incorpora los posteriores que indican una caída al 4.3% respecto del producto interno bruto (PIB) al cierre de 2025.

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Lo anterior, agregó, significa una reducción de 1.5 puntos porcentuales en un solo año, uno de los mayores esfuerzos de consolidación fiscal anual en décadas al recordar que el objetivo para 2026 es una reducción adicional al 4.1% del PIB.

Del tema de la inversión, la SHCP hizo ver que el artículo sólo hace referencia a una disminución en los últimos 19 meses, sin tomar en cuenta más allá de marzo omitiendo tres meses posteriores de datos que alteran materialmente la evaluación, úes la inversión fija bruta ha estado creciendo desde entonces.

Por último, rebatió la afirmación de The Economist de que la administración ha aumentado los ingresos exprimiendo más a las grandes empresas; es algo que no está respaldado por los registros, respondió, ya que recordó que no se han subido las tasas ni creado nuevos gravámenes, sólo se ha aplicado ley.

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