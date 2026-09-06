Las vitrinas escarlatas tenían un espacio libre para un último trofeo y por fin llegó. Los equipos de época se construyen con grandes hazañas y quedan en la historia por los títulos que conquistaron, por eso el Toluca de Antonio Mohamed, con la victoria sobre los Rayados de Monterrey (2-0) se consagra como una dinastía que ganó absolutamente todo lo que jugó.

Bien dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo, porque estos Diablos del Toluca se convirtieron en el primer equipo mexicano en ganar la Leagues Cup -en este nuevo formato- gracias a la experiencia que tienen en esta clase de escenarios. No fueron brillantes, pero demostraron que eso en las finales no importa. Tienen la receta secreta para ganar campeonatos. Ahora en la vitrina de los escarlatas lucen las copas de la Liga MX, del Campeón de Campeones, la Copa de Campeones de la CONCACAF, la Campeones Cup y la nueva adquisición, la Leagues Cup.

El campeón golpeó primero con un gol de vestidor. El capitán y leyenda del Toluca, Alexis Vega (3’), aprovechó una desatención en la defensa regiomontana y un mal control de Orbelín Pineda para empujar el balón al fondo de la red.

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Rayados entró en desesperación y buscó el empate por todas las vías posibles. El juego aéreo fue su método más explorado, y no tuvo éxito. Hugo González usó los abucheos y los insultos en su contra como combustible para desviar todos los intentos de gol de la Pandilla.

A Monterrey no le faltó intensidad, le falló la contundencia, esa virtud que el Toluca domina y le ha dado tantos campeonatos. Cuando Rayados tocó con mayor intensidad la puerta del gol, Franco Romero encabezó un contraataque letal que derivó un disparo de Federico Viñas que Esteban Andrada no pudo contener y en el rebote, apareció Helinho (70’) para anotar el gol que sentenció la final.

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El primer equipo mexicano campeón de la Leagues Cup no podía ser otro que el Toluca, que con el ‘Turco’ Mohamed, el nuevo ‘Rey Midas’, ya se acostumbró a levantar trofeos.

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