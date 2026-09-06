Ecatepec, Méx. - “Uno ya no sale con el miedo de que pueda suceder algo”, aseguró Diana Salas Arroyo, habitante del fraccionamiento Venta de Carpio, convertido en la quinta Comunidad NIDO de Ecatepec.

En abril de 2025, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss entregó un Sendero Seguro en el fraccionamiento y el pasado viernes inauguró la Comunidad NIDO (Núcleo de Identidad, Desarrollo y Organización), que implicó la transformación radical del lugar.

En Venta de Carpio, el modelo Comunidad NIDO fortalece la identidad y el tejido social con 78 fachadas intervenidas, 15 murales de gran formato, bacheo de calles y avenidas y solución a las inundaciones de la entrada principal.

Salas Arroyo, quien estuvo acompañada de su madre Nancy Arroyo Moreno, reconoció que “es un cambio muy notorio. Esta colonia había estado un poco descuidada en el aspecto de luminarias, los hoyos, los baches que había y justamente ha habido un cambio total, más en las noches; ya una puede caminar más segura, los recorridos son más amenos, todos los murales que han puesto son muy pintorescos y bonitos y representan parte de nuestra identidad en Ecatepec”.

Intervinieron 78 fachadas y pintaron 15 murales de gran formato. 06/09/2026. | Foto: Cortesía Gobierno de Ecatepec.

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Cisneros Coss recorrió junto con vecinos las calles del fraccionamiento, donde fueron pintados 15 murales de gran formato, seis andadores con murales de piso, se colocaron 150 luminarias nuevas y se realizaron labores de bacheo, poda de árboles, instalación de brocales y tapas de coladeras, derribo de árboles que constituían riesgo y el retiro de 157 toneladas de basura, cascajo y generado.

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“Hoy lo que tenemos es dignificar lo que un día fue un sueño que volvieron realidad, que fueron sus casas, su patrimonio, su comunidad. Que soñaron con realizar una vida plena en su comunidad”, dijo.

Reiteró que la Comunidad NIDO es “que ustedes regresen al origen de ese sueño y puedan vivir en plenitud. La dignificación de su comunidad, de su patrimonio, lo que les costó toda una vida y lo merecen todos ustedes”.

El modelo de Comunidades Nido busca fortalecer la identidad comunitaria, romper con el abandono histórico y consolidar procesos sociales sostenidos en el territorio.

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La alcaldesa Azucena Cisneros inauguró la Comunidad NIDO. 06/09/2026. | Foto: Cortesía Gobierno de Ecatepec.

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Luis Ángel Hernández Soto, coordinador técnico de Presidencia, informó que se trata de la quinta Comunidad NIDO que implementa el gobierno de Ecatepec. Las otras son San Juan Alcahuacán, San Agustín, Jardines de Morelos y el Santuario de la Quinta Aparición de la Virgen de Guadalupe en Tulpetlac.

Dijo que Venta de Carpio cuenta con 15 murales de gran formato, el más pequeño de 100 metros cuadrados, que son obras de arte, así como seis andadores con murales de piso y en paredes; se intervino el parque y la cancha, entre otras acciones.

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“Les agradecemos a ustedes, como comunidad, para que cuiden esto, lo conserven y tengan un espacio más propicio, un espacio lleno de oportunidades en el cual puedan llevar su vida diaria de la mejor forma”, expresó.

Se colocaron 150 luminarias nuevas. 06/09/2026. | Foto: Cortesía Gobierno de Ecatepec.

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María Guadalupe Morales Pérez, habitante de Venta de Carpio, describió que el fraccionamiento “estaba en pésimas condiciones, con calles deterioradas, muchos baches; la luz, los parques estaban en pésimas condiciones. Hoy por hoy, la presidenta municipal Azucena Cisneros volteó a vernos y está excelente nuestra colonia”.

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“Decíamos ‘esto es zona residencial’ porque así lo dicen nuestros documentos y era horrible. A veces hasta venía la gente; está fea la entrada, pero gracias porque ya hoy podemos presumir nuestra comunidad”.

Previamente, Ciosneros Coss encabezó toque de puertas en Venta de Carpio con la Cruzada Violeta 360, que busca combatir la violencia contra las mujeres.

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