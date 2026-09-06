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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó triple alerta por persistencia de lluvias fuertes para esta noche y madrugada.
Hay alerta roja en Venustiano Carranza e Iztacalco, donde se esperan lluvias de entre 50 y 70 milímetros (mm) hasta las 1:00 horas de este lunes 7 de septiembre.
En tanto, hay alerta naranja en Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Tlalpan, donde habrá lluvias de entre 30 y 49 mm en el mismo periodo de tiempo.
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Por último, hay alerta amarilla en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, donde habrá lluvias de 15 a 29 mm.
Se recomienda, evitar cruzar puentes cuando el nivel de ríos o arroyos sea alto o caudaloso.
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Asimismo, se recomienda a la población portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje.
Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje. Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.
Además, apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
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