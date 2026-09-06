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Las fuertes lluvias de este domingo han generado varios encharcamientos y árboles caídos.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil detalló que trabaja en Puente Quemado y Cda. Paso Texas, colonia Sideral, en Iztapalapa, donde se registró un encharcamiento con espejo de 100 metros lineales y 15 centímetros de tirante; al momento, sin afectaciones mayores.
Asimismo, personal de la Secretaría labora en Sur 12 y Oriente 257, col. Agrícola Oriental, en Iztacalco, donde se registra un encharcamiento de 150 metros de espejo y 20 centímetros de tirante. “Se liberan accesorios hidráulicos para abatir los niveles de agua. Al momento, sin afectaciones mayores”.
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Juan Manuel Pérez Cova, el Jefe Vulcano, informó que atendieron el reporte de un árbol caído en la Colonia San Pedro Iztacalco, en Iztacalco. “Informo que a nuestra llegada se encontró a dos personas lesionadas derivado de la caída de un rayo sobre un árbol, siendo atendidas por personal médico en el lugar”.
En Eje 4 Oriente y Av. Río Churubusco, colonia Cuchilla Agrícola Oriental, en Iztacalco, se registró un encharcamiento de aproximadamente 30 metros de espejo por 15 centímetros de tirante, en el patio de una vivienda construida a desnivel de la vialidad. “Personal de la @SGIRPC_CDMX y de la #UGIRPC de la alcaldía realizaron trabajos de limpieza y laboraron con bombas de achique para abatir el nivel de agua”.
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Además, las autoridades laboran en 4 de diciembre de 1860 y Av. Canal del Moral, col. Leyes de Reforma 3.ª. Sección, en Iztapalapa, donde a causa del azolve de coladeras se registró un encharcamiento de 50 metros de espejo por 10 centímetros de tirante. Personal operativo retiró basura para disminuir el nivel de agua.
En Eduardo Molina y Choferes, colonia 20 de Noviembre, en la alcaldía Venustiano Carranza, se registró la caída de un árbol de 10 metros por 25 centímetros de diámetro, afectando dos acometidas eléctricas. “@Bomberos_CDMX realizan seccionamiento. Sin reporte de lesionados”.
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