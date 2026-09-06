Naucalpan, Méx.— Siete años permanecieron a oscuras las Torres de Satélite hasta que el ayuntamiento de Naucalpan regularizó el suministro eléctrico y cubrió los pagos que permitieron recuperar la iluminación nocturna del conjunto escultórico.

Documentos obtenidos vía transparencia por EL UNIVERSAL muestran que durante 2025, el municipio de Naucalpan pagó un total de 4 millones 757 mil 556 pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por deuda y consumo generado en ese año.

Uno de los pagos realizados a la empresa pública del Estado ascendió a 1 millón 690 mil 962 pesos y correspondió a dos conceptos: un ajuste de 1 millón 589 mil 392 pesos por 504 mil 828 kilowatts-hora y 101 mil 570 pesos por facturación ordinaria pendiente.

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Posteriormente, el ayuntamiento cubrió otros 3 millones 66 mil 594 pesos, con lo que liquidó el adeudo y la facturación de energía eléctrica correspondiente a los meses de 2025.

Los documentos muestran cómo detrás del regreso de la luz hubo un proceso de regularización entre el gobierno municipal y la CFE, después de años en los que el servicio permaneció suspendido y el monto del adeudo cambió conforme avanzaron las gestiones para determinar los consumos pendientes.

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Proceso de regularización

La historia se remonta a 2018, cuando las cinco estructuras dejaron de contar con iluminación nocturna. En ese momento, integrantes de la Fundación Cultural Torres de Satélite atribuyeron la suspensión del servicio a un adeudo con la CFE superior a 2 millones de pesos. Con el paso de los años, la cifra aumentó.

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En una entrevista con medios de comunicación realizada el 15 de julio de este año, el presidente municipal Isaac Montoya Márquez declaró que “terminó siendo una deuda de más de 4 millones de pesos”.

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Parte del proceso quedó asentado en documentación de la CFE Zona de Distribución Naucalpan, donde se identifica el servicio con el número 571180600717, a nombre de “MPIO NAUCALPAN ALUMBR TORRES”.

En una minuta de las reuniones que hubo entre CFE y el ayuntamiento de Naucalpan, se indicó que la empresa solicitó un ajuste con el número 2038-2018, correspondiente a un consumo de 504 mil 828 kilowatts-hora.

Las Torres de Satélite fueron creadas en 1957 por Mathias Goeritz y Luis Barragán, y son un símbolo de la Zona Metropolitana. Foto: Santiago Cadena El Universal

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La documentación establece además, que el servicio no contaba con energía eléctrica “de manera medida”, por lo que el municipio y la CFE realizaron gestiones para determinar los consumos que permanecían sin pago.

El 5 de mayo de 2025, el gobierno municipal se comprometió a cubrir el ajuste registrado por la Comisión Federal de Electricidad.

La regularización permitió que el servicio dejara atrás el esquema anterior y contara con un medidor para registrar el consumo eléctrico de las Torres de Satélite.

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A partir de entonces, el gasto dejó de concentrarse en la regularización del adeudo y pasó al pago mensual por el suministro de energía eléctrica.

Durante el primer semestre de 2026, los registros muestran pagos mensuales una vez que se contó con el medidor.

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En enero, el ayuntamiento desembolsó 23 mil 462 pesos por la energía eléctrica para iluminar las Torres de Satélite; en febrero, 19 mil 17 pesos; en marzo, 22 mil 56 pesos; en abril, 21 mil 944 pesos; en mayo, 23 mil 914 pesos, y en junio, 22 mil 430 pesos.

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En total, durante los primeros seis meses de este año, el gobierno municipal destinó 132 mil 823 pesos al pago del suministro eléctrico del complejo escultórico ubicado en el camellón de Periférico Norte.

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La diferencia entre el adeudo que se mencionó en 2018 y los montos que posteriormente reconoció el gobierno municipal abrió una disputa sobre los pagos y las responsabilidades relacionadas con el servicio.

La Fundación Cultural Torres de Satélite señaló que existía un adeudo pendiente. El presidente municipal rechazó que el ayuntamiento mantuviera una deuda con la CFE y atribuyó la controversia a un conflicto entre particulares.

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“Es mentira, nosotros lo vimos con la Comisión Federal de Electricidad, más bien ellos [la fundación] deben de resolver sus temas jurídicos porque ahí hay un enredo de quién pagó y quién no pagó entre particulares, es algo que legalmente no se sustenta, pero ellos que avancen en las instancias legales. Nosotros lo que avanzamos es por las instancias, que en este caso es por la Comisión Federal de Electricidad”, afirmó Isaac Montoya.

Hoy, las cinco torres cuentan con iluminación nocturna y con un medidor registrado ante la compañía eléctrica.

Las Torres de Satélite fueron creadas en 1957 por Mathias Goeritz y Luis Barragán. Con el crecimiento urbano de Naucalpan, el conjunto escultórico quedó integrado al paisaje urbano y se convirtió en uno de los símbolos de la Zona Metropolitana.

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