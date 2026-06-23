Naucalpan, Méx.-En el marco del 70 aniversario de las Torres de Satélite, integrantes de Fomento Cultural Torres de Satélite A.C. pedirán a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que dé inicio al proceso de postulación ante la UNESCO para que el conjunto escultórico sea declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.

A través de una carta dirigida a la jefa del ejecutivo federal, se extenderá la petición que plantea que la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) integren el expediente correspondiente para la candidatura del conjunto escultórico.

“El próximo año, las Torres de Satélite cumplen 70 años, creo que es el momento exacto para proponerle a la Presidenta Claudia Sheinbaum para que se inicie la inscripción ante la UNESCO. Ya se cubrieron todos los aspectos que pide la UNESCO y de sobra”, sostuvo Cuauhtémoc Rodríguez, representante de Fomento Cultural Torres de Satélite A.C.

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Las Torres de Satélite fueron declaradas Patrimonio Artístico de la Nación desde 2012. Foto: Gisela González Granados / EL UNIVERSAL

Cuauhtémoc Rodríguez recordó que las Torres de Satélite fueron declaradas Patrimonio Artístico de la Nación desde 2012, ese mismo expediente sustenta los requisitos para que sean nombradas Patrimonio Cultural de la Humanidad.

“Entre algunos requisitos se encuentra un catálogo, este catálogo ya existe nosotros se lo acercamos al INBAL; el INBAL lo presentó, se dio la declaratoria como Patrimonio Artístico de la Nación y esa misma carpeta se da a la UNESCO”, explicó.

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Cuauhtémoc Rodríguez destacó que esta propuesta surgió desde hace 23 años, sin embargo, por cuestiones de tiempo “jamás pensando que nos íbamos a tardar tanto”.

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¿Cuál es la historia de las Torres de Satélite?

Buscan declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad para las Torres de Satélite. Foto: Especial

Las Torres de Satélite fueron creadas en 1957 por el arquitecto Luis Barragán, el escultor Mathias Goeritz y el pintor Jesús "Chucho" Reyes Ferreira.

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El conjunto escultórico está conformado por cinco prismas triangulares de concreto, con alturas que van de los 30 a los 52 metros.

Fue concebido como un símbolo de la Ciudad Satélite y del desarrollo urbano del Estado de México, además de ser una de las obras representativas de la arquitectura y el arte moderno en el país.

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“Las Torres no solamente serán de los mexicanos sino de la humanidad y haremos presencia en todo el mundo de lo que nos representa nuestro arte”, señaló el representante del Fomento Cultural Torres de Satélite.

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