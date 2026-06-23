Las lluvias registradas la tarde de este martes han generado diversos encharcamientos y afectaciones viales en distintos puntos de la capital, principalmente en las alcaldías Iztapalapa, Tlalpan y Benito Juárez, donde la intensidad de las precipitaciones ha sido mayor.

Autoridades reportaron un encharcamiento en el cruce de Calzada Ermita Iztapalapa y Rafael Reyes, en la alcaldía Iztapalapa, por lo que se exhortó a automovilistas y peatones a extremar precauciones al transitar por la zona.

Asimismo, se registró acumulación de agua en Calzada de Tlalpan y José María Morelos, en la alcaldía Tlalpan, así como en el cruce de Renato Leduc y Anillo Periférico, donde se recomienda reducir la velocidad y anticipar tiempos de traslado.

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¿Qué otras alcaldías fueron afectadas por las lluvias de esta tarde?

Las precipitaciones ligeras se presentan en las alcaldías Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztacalco y Tláhuac.

En tanto, la lluvia es de intensidad moderada en Tlalpan y Gustavo A. Madero.

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Las condiciones más severas se registran en Iztapalapa y Benito Juárez, donde las lluvias son fuertes y podrían generar nuevos encharcamientos, afectaciones a la movilidad y reducción de la visibilidad para los conductores.

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Las autoridades de Protección Civil y de tránsito mantienen vigilancia en las zonas afectadas y recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar corrientes de agua y conducir con precaución ante el pavimento resbaladizo.

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🌧️ ☔️ El sur de la capital se ve afectado por las intensas lluvias de esta tarde sobre Avenida Río Churubusco y Avenida Universidad en Coyoacán #VIDEO: @JCWilliams54 | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/pyk74RYmTh — El Universal (@El_Universal_Mx) June 23, 2026

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