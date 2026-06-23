La alcaldía Benito Juárez puso en marcha la estrategia de Vialidad #Blindar360, una acción integral que fortalece la coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para optimizar el flujo vehicular, mejorar la movilidad y garantizar traslados más seguros y ordenados en las 56 colonias de la demarcación.

Como parte de esta estrategia, la alcaldía incorporó un equipo especializado conformado por 10 elementos capacitados en funciones de tránsito y vialidad, quienes contarán con el respaldo operativo de una motocicleta, tres camionetas súper híbridas y tres grúas, equipamiento que permitirá atender incidentes, realizar maniobras de retiro de vehículos y agilizar la circulación en puntos de alta afluencia.

La implementación de Vialidad -Blindar360, dijo la alcaldía, responde a la necesidad de atender los retos de movilidad en una de las zonas con mayor actividad económica, comercial y de servicios de la Ciudad de México. Se estima que diariamente más de dos millones de personas transitan por las calles y avenidas de Benito Juárez, convirtiéndola en un punto estratégico para la conectividad de la capital.

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Al respecto, el alcalde Luis Mendoza destacó que esta estrategia tiene como objetivo privilegiar el orden, la seguridad vial y la movilidad de vecinos y visitantes, dejando claro que no tiene fines recaudatorios para la alcaldía.

“En Benito Juárez entendemos que una ciudad ordenada es una ciudad más segura. Por eso ponemos en marcha Vialidad-Blindar360, una estrategia que no busca recaudar para la alcaldía, sino resolver problemas, agilizar el tránsito y mejorar la calidad de vida de quienes viven, trabajan o visitan nuestra alcaldía. Seguiremos trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con todas las instancias del Gobierno de la Ciudad para garantizar calles más seguras, movilidad eficiente y un mejor entorno para todas y todos”, afirmó.

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Cabe destacar que la alcaldía Benito Juárez ocupa una posición estratégica en el centro de la Ciudad de México, donde convergen importantes sistemas de transporte público como Metro, Metrobús, Trolebús y diversas rutas de movilidad que diariamente conectan a millones de usuarios con distintas zonas de la capital.

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