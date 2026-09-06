Joel Huiqui terminó satisfecho tras el triunfo de Cruz Azul ante Santos, sobre todo por la forma en que respondió su equipo. El técnico celeste reconoció que no fue un partido sencillo, pero destacó el trabajo en ambas áreas y la capacidad para abrir un bloque complicado.

“¿A qué sabe? Muy padre. Veía un partido diferente; la derrota te hace sentir triste. Hoy el equipo se mostró bien, en la defensa y ofensiva”, explicó Huiqui tras el encuentro, donde La Máquina consiguió tres puntos importantes en casa y con el respaldo de su afición .

El estratega también dejó claro que todavía hay detalles por corregir, en especial frente al arco rival. Con el plantel casi completo, espera que Cruz Azul de un paso al frente y muestre una mejor versión en los próximos partidos, contra América en liga y contra Inter Miami.

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“Estamos contentos porque recuperamos a Gonzalo Piovi, no ingresó porque no era necesario. Recuperando a Amaury García, estamos cerca de recuperar a Rodo. Estamos felices por lo que viene con el plantel completo”, señaló el entrenador.

Uno de los temas que también abordó fue el caso de Érik Lira, quien no pudo concretar su traspaso al AS Mónaco. Huiqui reveló que el mediocampista tomó unos días de descanso y ahora está comprometido con el proyecto de Cruz Azul.

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“Una vez que no se definió la transferencia, decidimos darle un poco de descanso”, explicó. Después de hablar con el jugador, el técnico aseguró que Lira “manifiesta que está comprometido con el proyecto, está dispuesto y tiene compromiso”.

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Huiqui también habló sobre José Paradela, quien tuvo una quemadura en casa, pero logró recuperarse para disputar el partido ante Santos y hasta marcar. “No fue grave”, aclaró el entrenador, quien destacó el esfuerzo del argentino para estar disponible.

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Ahora, Cruz Azul apunta al Clásico ante América. Con Piovi, Amaury García y Rodo cada vez más cerca de regresar, Huiqui espera contar con más opciones y mostrar esa nueva cara del equipo: “Esperemos que se pueda mostrar ante el equipo rival”.

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