Por si el haber perdido la oportunidad de pelear por el título no fue suficiente, el América hizo más grande su fracaso en la Leagues Cup 2026 al no subirse ni siquiera al podio.

Las Águilas lo intentaron e, incluso, fueron mejores que el León, pero les faltó contundencia para concretar las acciones que generaron y perdieron (1-0) el partido por el tercer lugar. Duro revés para el proyecto de Guillermo Almada.

Para los Panzas Verdes, la motivación por ganar el encuentro era más grande porque tenían que hacerlo si querían obtener su boleto para Copa de Campeones de la Concacaf.

Lo consiguieron. La Fiera rugió y estará en el certamen internacional, gracias a Díber Cambindo.

La primera mitad no fue la esperada, ya que, prácticamente, no hubo acciones de peligro en ninguna de las dos porterías.

Aunque, las Águilas fueron las que más intentaron llegar a la cabaña esmeralda, pero no metieron en aprietos en ninguna jugada a Óscar García.

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Un disparo de Raphael Veiga que Sebastián Vegas desvío de manera heroica y otro que pasó por encima, tras una mala salida del arquero esmeralda, fueron las ocasiones más "claras" que generó el equipo de Guillermo Almada.

Después del soso primer tiempo que protagonizaron, la Fiera y las Águilas salieron a la parte complementaria con mayor intención de buscar la victoria.

Con la habilidad que lo caracteriza, Brian Rodríguez buscó ser incisivo, pero sus intentos no fueron suficientes.

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Cuando la Fiera se propuso ser peligrosa, lo consiguió y en el momento más oportuno.

En un tiro libre, estupendamente cobrado por Daniel Arcila, el conjunto de Javier Gandolfi encontró la anotación.

Díber Cambindo le ganó la marca a Henry Martín y aprovechó una pésima salida de Fernando Tapia para romper el cero en Houston.

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O Rei se convirtió en el villano del América. Le quitó el invicto, en tiempo reglamentario, a Guillermo Almada y les arrebató la oportunidad de subirse al podio. Las Águilas se tienen que concentrar en el torneo local y, sobre todo, deben darle vuela a la página tras este fracaso.

Para el León, fue el héroe al marcar el gol que valió una medalla de bronce, el premio económico de 500 mil dólares y lo más importante: el boleto para la Copa de Campeones de la Concacaf. Noche redonda para los esmeraldas y triste para los azulcremas.