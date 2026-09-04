Al concluir el proceso de desconexión de las líneas de telefóno celular cuyo último dígito es “1”, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) explicó que la mayor parte de los usuarios registraron sus datos.

Al 3 de septiembre pasado, de un total de 13.9 millones de números telefónicos que terminan en “1”, se registraron 9 millones 550 mil 278, o sea 68.71%, hay 1 millón 900 líneas que se desconectaron por no vincular su Clave Única de Registro de Población (CURP) y su credencial de elector.

Además, dicha Comisión calcula que hay 2 millones 500 mil líneas que no se registrarán y quedarán en desuso, debido a que fueron chips que se regalaron en algún paquete y que nunca fueron activados o se trató de chips de un solo uso adquiridos por visitantes temporales o de un solo uso adquiridos por promociones.

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En otras palabras, hay 4.4 millones de líneas de telefonía móvil que se desconectaron, de las cuales nada más se espera que se reconectan 1 millón 900 mil, las otras se perderán.

Del universo total de líneas con terminación “1” se registró el 68%. Pero la autoridad consideró que si se descuentan los 2 millones 500 mil que ya no se activarán, el porcentaje de avance es de 83.4%, de las 11 millones 452 mil 897 líneas estimadas para dicho dígito.

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Expuso que de las líneas que se suspendieron 72 horas después de la fecha límite para el registro, ya se reactivaron un millón 162 mil 793 líneas.

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CRT invita a vincular línea de teléfono celular

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones reiteró que “las personas que cuentan con una línea en terminación '1' y cuyo servicio se encuentra suspendido no perdieron su número y podrán recuperar su servicio de forma inmediata una vez que realicen la vinculación”.

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A pesar de que las líneas se suspendieron, los clientes de empresas de telefonía móvil pueden hacer llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana, a su compañía telefónica, recibir la alerta sísmica y llevar a cabo el proceso de vinculación.

Registro telefónico a nivel nacional

Acerca del monto global de líneas, cuyos dueños ya registraron sus datos, la CRT dijo que "al 3 de septiembre un total de 80 millones 900 mil líneas están vinculadas, lo que representan 67.4% del total de líneas que se espera que se vinculen en el país”.

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Dijo que se espera “una depuración de alrededor de 25 millones de líneas que se encuentran en desuso...”.

Recordó que el calendario oficial de vinculación por último dígito del número es el siguiente:

Para el número “2”, la fecha límite será el 15 de septiembre; para el “3”, el 30 de septiembre; el “4”, el 15 de octubre; el “5”, el 31 de octubre”; el “6” el día 15 de noviembre; el “7”, el 30 de noviembre; el “8”, el 15 de diciembre; y el “9”, el 31 de diciembre.

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dft