En el marco de su primera gira de rendición de cuentas, tras presentar su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que este fin de semana participaron cerca de 150 mil personas en los 10 estados que visitó.

La tarde de este domingo 6 de septiembre, Sheinbaum Pardo cerró en Saltillo, Coahuila, la primera parte de su gira en la que destacó acciones en seguridad, salud, vivienda, educación y programas sociales, entre otros.

"El amor es correspondido. ¡Que viva México", escribió la titular del Ejecutivo federal en sus redes sociales.

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En su acto de Coahuila, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que su gobierno siempre va a decir que México es un país libre, independientemente y soberano.

"México luchó mucho, el pueblo de México luchó mucho por su independencia, la soberanía, por la justicia social, por la libertad y por la democracia, estos son nuestros principios, es el principio por el cual ha luchado siempre nuestro pueblo.

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"Así que en el mes de la patria, siempre vamos a decir: ¡México es un país libre, independiente y soberano, y eso nos une a todas y a todos los mexicanos!", expresó la titular del Ejecutivo federal.

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Acusó la titular del Ejecutivo federal que gobiernos anteriores al de la llamada cuarta transformación "gobernaron con recetas que venían del extranjero" y "con visiones que venían de fuera, y ahora no".

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Durante su informe, Sheinbaum destacó que en Coahuila reciben 88 mil 942 personas algún apoyo del Bienestar.

En el Auditorio Parque Las Maravillas de Saltillo, acompañaron a la Presidenta integrantes de su gabinete, así como el gobernador priista Manolo Jiménez, quien fue abucheado en el acto y no habló.

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