Tras darse a conocer que fue localizada con vida la estudiante del CIESAS de origen ecuatoriano, Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo, la Secretaría de Gobernación (Segob) destacó que fue resultado de las acciones de búsqueda y coordinación interinstitucional de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI).

La Segob, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, informó que a partir del alertamiento del caso se activaron los mecanismos de coordinación para recabar información con familiares y personas cercanas, con la finalidad de coordinar acciones con diversas autoridades.

Aseguró que desde el puesto de mando que opera 24/7, servidores públicos de la Segob, Fiscalía General de la República, Comisión Nacional de Búsqueda, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dieron seguimiento a las labores de localización, así como autoridades capitalinas.

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"El objetivo de la Alerta ANBI es articular capacidades institucionales para la búsqueda inmediata de cualquier persona, independientemente de su nacionalidad.

"En este caso, el intercambio oportuno de información y la coordinación entre las instituciones permitieron orientar las acciones hacia distintos puntos de la Ciudad de México y dar seguimiento a información relevante para la búsqueda, hasta lograr la localización con vida de Jenny Kalindy", detalló Gobernación.

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La Segob reconoció el trabajo de las instituciones y refrendó que la coordinación inmediata es fundamental para fortalecer las capacidades del Estado en la búsqueda y localización de personas.

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La Segob presentó recientemente 10 acciones del gobierno para fortalecer la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas para mejorar la calidad de la información, ampliar las capacidades institucionales, acelerar la localización e identificación de personas, y reforzar la atención y coordinación con las familias y los estados.

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En la presentación del Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, la titular de la Segob aseguró que se hace todo lo que está al alcance del gobierno para la búsqueda de personas desaparecidas.

“Agradecer a familias y colectivos el tiempo que dedican a la búsqueda de sus seres queridos, el diálogo permanente con ellos es una responsabilidad para nosotros”, expresó Rodríguez al destacar la instalación de políticas públicas para la localización de personas.

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El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, mencionó que la estrategia contempla: garantizar que todos los reportes en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas cuenten con datos completos, con el acompañamiento de 10 expertos nacionales y extranjeros para el análisis técnico, científico y jurídico que permita implementar acciones.

También lograr que cada reporte de desaparición cuente con una carpeta de investigación; informar los avances en la búsqueda y localización de personas con la Plataforma Única de Identidad, en la búsqueda generalizada por parte de los estados y de la búsqueda en territorio con brigadas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB); informar los avances de la ANBI; y reforzar las búsquedas en vida en hospitales, centros de reclusión y otras instituciones públicas y privadas.

Además, implementar un Plan de Identificación Humana, encabezado por la FGR, para abatir el rezago forense; prevenir el reclutamiento y la cooptación de jóvenes mediante plataformas digitales; ampliar las capacidades operativas, técnicas y humanas de la CNB con personal especializado; mantener la atención y el diálogo permanente con familias de personas desaparecidas y colectivos; y llevar la estrategia al territorio mediante jornadas de atención a familias y coordinación en las entidades federativas.

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Sobre la integración del grupo de especialistas nacionales y extranjeros, Medina explicó que el perfil consiste en análisis de datos, estadística, matemáticas, inteligencia artificial y programación, entre otras actividades para contribuir a la revisión técnica de las bases del Registro Nacional, los procesos de búsqueda y, en su caso, las adecuaciones necesarias al marco jurídico.

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