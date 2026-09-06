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Durante el quinto juego de la Serie de Campeonato de la Zona Sur entre Pericos de Puebla y Olmecas de Tabasco se registró una pelea sin precedentes entre los jugadores de ambas novenas, por lo que la Liga Mexicana de Beisbol anunció sanciones para todos los involucrados.
Un total de nueve jugadores fueron expulsados del juego, tres de los tabasqueños y seis de los poblanos. La propia LMB aseguró que estas suspensiones corresponden a una conducta antideportiva por parte de los elementos involucrados.
Los lanzadores de Olmecas, Jimmy Cordero, Keone Kela y Francis Peguero, fueron multados y suspendidos por un par de juegos, por lo que verán afectada su participación en la Serie del Rey frente a los Toros de Tijuana.
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José Martínez, de Pericos, fue el pelotero más castigado al recibir un castigo de 20 juegos. A él se sumaron sus compañeros Ciro Norzagaray, Vladimir Gutiérrez, Cristhian Adames, Edgar Torres y Emailin Montilla.
Suspensiones de la LMB a jugadores de Olmecas y Pericos
Olmecas
- Al lanzador Jimmy Cordero se le suspende cuatro juegos y se le aplica una multa.
- Al lanzador Keone Kela se le suspende tres juegos y se le aplica una multa.
- Al lanzador Francis Peguero se le suspende dos juegos y se le aplica una multa.
Pericos
- Al lanzador José Martínez se le suspende 20 juegos y se le aplica una multa.
- Al jugador Ciro Norzagaray se le suspende cuatro juegos y se le aplica una multa.
- Al lanzador Vladimir Gutiérrez se le suspende dos juegos y se le aplica una multa.
- Al jugador Cristhian Adames se le suspende dos juegos y se le aplica una multa.
- Al lanzador Edgar Torres se le suspende dos juegos y se le aplica una multa.
- Al lanzador Emailin Montilla se le suspende dos juegos y se le aplica una multa.
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