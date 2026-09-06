El golpe de derecha con el que Carlos Alcaraz se puso a un punto de otra victoria en el Abierto de Estados Unidos ratificó lo que se ha estado palpitando durante la semana previa: el campeón defensor es el mismo “Carlitos de siempre”.

Cuando Tommy Paul, su oponente de octavos de final, le estaba complicando cerrar el partido en el tercer set, Alcaraz descargó una descomunal derecha cruzada hacía la línea de fondo que dejó plantado al estadounidense. La potencia y precisión del disparo dejó atónito al actor Matthew McConaughey, así como a gran parte del público en un soleado domingo en el estadio Arthur Ashe.

Instantes después, Alcaraz terminó de certificar un solvente triunfo 6-4, 6-3, 6-4 sobre Paul para acceder a los cuartos de final de su primer torneo tras una baja de cuatro meses y medio por una lesión en la muñeca derecha.

Al preguntársele si cree haber recuperado su nivel después de una larga inactividad, el astro español de 23 años respondió radiante: “Creo que sí”.

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Y es que el US Open, donde en 2022 conquistó el primero de los siete majors que cuenta en su palmarés, parece sacar lo mejor de él.

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“Simplemente intento disfrutar del tiempo que paso en la pista”, apuntó Alcaraz. “No importa que haya estado cuatro meses y medio fuera de las canchas. Cada vez que vengo aquí, doy lo mejor de mí”.

Statement of intent.



Carlos Alcaraz is determined to defend his title 🏆 pic.twitter.com/4jJbkXWNEb — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2026

Reiteradamente, Alcaraz ha indicado que no hubiera regresado al circuito si no podía jugar a su nivel habitual y lo plasmó al decir antes de su debut que “Vamos a ver al Carlitos de la manera que siempre ha jugado”. Ha cumplido con ello hasta ahora, cediendo un solo set en cuatro rondas.

Lo que cambió el domingo fue su festejo: pasó de un imaginario lanzamiento de una flecha por la película “La Odisea” al gesto de fusión que hacía Cambió su ritual de celebración, que pasó de ser el arquero al gesto de fusión que hacía el personaje Son Goku en el manga japonés Dragon Ball.

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Se suponía que Paul, el número 21 del ranking, plantearía una prueba más exigente. Pero Alcaraz controló el trámite a placer, con su pletórica derecha, un saque eficaz (ganó el 75% de los puntos con el primer servicio) y suelto al subir a la red.

Alcaraz dejó 7-2 la foja en el historial directo contra Paul, el primer rival al que ha derrotado en cada uno de los cuatro torneos de Grand Slams, así como en un cruce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

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“Estoy contento con esa actuación”, afirmó Alcaraz. “Hice mi juego. Intenté jugar a mi estilo. Tommy es un jugador con muchísimo talento. Sus golpes son bastante peligrosos y a veces resulta muy difícil controlar la bola cuando te llega, así que simplemente intenté estar preparado”.

Alcaraz estiró a 18 su racha de victorias en los Slams y dejó en 13-0 ante rivales de Estados Unidos en las grandes citas.

Su siguiente contrincante saldrá del ganador del duelo nocturno entre el octavo preclasificado Ben Shelton y el resurgente Stefanos Tsitsipas.