Susan Sarandon es despedida de cortometraje por comentarios antisemitas

La protesta en contra de la guerra en Medio Oriente, donde realizó varios comentarios antisemitas, han comenzado a pasarle factura a la actriz Susan Sarandon.

Hace unos días quedó fuera de la agencia que la representaba desde hacía nueve años y ahora fue despedida de un cortometraje que protagonizaría y que lleva por nombre "Slipping Away".

De acuerdo con información de Page Six, David Barroso, cofundador de la compañía PTO Films, encargada de la realización del filme, consideró que las ideas de la protagonista de "Thelma y Louis" no concuerdan con las de la compañía, por lo que decidieron cesarla de su papel: "Como empresa nos gustaría dejar claro que las opiniones de Susan Sarandon no reflejan las opiniones de nuestra organización", dijo Barroso.

Barroso también explicó que ya se encuentran en busca de la actriz que reemplazará a Sarandon, esto a pesar de que el corto ya figuraba dentro de la ficha de la actriz en todas las páginas de Internet: "La estábamos considerando, pero debido a sus recientes declaraciones hemos decidido buscar otras opciones", agregó.

Y es que durante la protesta, la reconocida actriz sugirió que el pueblo judío no conocía lo que era la persecución, postura que fue tomada como antisemita: "Hay muchas personas que tienen miedo de ser judías en este momento y están empezando a probar lo que se siente al ser musulmán en este país, tan a menudo sujeto a la violencia", aseguró.





Susan Sarandon se a los manifestantes de la huelga del 17 de noviembre contra la guerra entre Israel y Hamás. Fotos: Instagram





Días más tarde, Susan se retractó de sus palabras y a través de sus redes sociales se disculpó con quienes se sintieron heridos u ofendidos: "Lo que dije fue un error terrible, ya que implicaba que hasta hace poco los judíos habían sido ajenos a la persecución, cuando en realidad es todo lo contrario. Lamento profundamente disminuir esta situación y herir a la gente con mi comentario", escribió.

Pero la protagonista de Thelma y Louis no ha sido la único que ha visto afectada su carrera por expresarse sobre el conflicto en Gaza. La mexicana Melissa Barrera también fue separada de su papel en la saga de "Scream" tras usar sus redes sociales para publicar mensajes a favor de Palestina y pedir el cese de los enfrentamientos armados.









