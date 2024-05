Presidencia, sin plantas de luz para emergencias

Con la temporada de calor a tope y el sistema eléctrico nacional sobrecargado, la Comisión Federal de Electricidad, que dirige Manuel Bartlett, reconoció que la semana pasada no pudo atender el pico de demanda, lo que ocasionó apagones regionales. Sin embargo, nos cuentan que en donde no hay un plan de emergencia ante algún apagón es en la Oficina de la Presidencia de la República. Nos detallan que el mes pasado emitió una licitación para el “servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a plantas de emergencia, subestaciones eléctricas, transformadores, centros de carga, circuitos eléctricos, redes de distribución y banco de capacitores”, pero al final fue declarada desierta debido a que las empresas interesadas no cumplieron con los requisitos establecidos. Nos recuerdan que ya hay registro de apagones en Palacio Nacional durante la transmisión de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador y nos comentan que a los responsables de la oficina presidencial no les queda más que rogar al cielo que no se vaya la luz, porque no hay respaldo de energía.

Dejan a Taddei colgada de la brocha rosa

Nos cuentan que quien se quedó colgada de la brocha rosa fue la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, que no encontró entre el resto de los consejeros electorales apoyo para su cruzada contra la marea rosa y el uso de ese color. Luego de que doña Guadalupe pidió a la organización ciudadana que dejara de usar el color rosa porque es el institucional del INE, el resto de los integrantes del Consejo General afirmó que ese tema no se discutió en la mesa de consejeros y hubo quien de plano le dijo a la sonorense que no se meta en ese tipo de pleitos con los ciudadanos. Las consejeras Claudia Zavala y Carla Humphrey, y el consejero Martín Faz, aclararon que el llamado de la consejera presidenta fue a título personal y que no hay ningún sustento legal para prohibir a los ciudadanos usar el color que deseen.

La CNTE le hace el favor al gobierno contra el que protesta

Nos comentan que mientras miles de niños, niñas y adolescentes permanecen sin clases en los estados que son bastión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es decir, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Oaxaca, los maestros de esa organización se dedican a su especialidad: la protesta y la movilización. Nos cuentan que si bien está en el ADN de la CNTE priorizar la presión callejera a los gobiernos por encima de la atención a los estudiantes, esta vez los observadores que han estudiado a la Coordinadora por décadas encuentran un rasgo singular en las acciones de estos días. Los integrantes de la CNTE siempre defendieron la postura de no participar en batallas de partidos políticos ni dar color por alguno de ellos, pero su virtual boicot a la movilización opositora de hoy en el Zócalo de la Ciudad de México hace pensar a varios que en esta ocasión cruzaron la raya y se prestaron a hacerle trabajo sucio al gobierno contra el que se supone que están protestando. ¿Será? Por lo pronto, llegaron en las últimas horas más contingentes de esa ala magisterial para reforzar el plantón en la Plaza de la Constitución.