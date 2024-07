El embajador más seguro de la Ciudad

Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en México, dijo ayer en una reunión con algunos medios sentirse seguro en la Ciudad de México, y el sentimiento, dijo, es compartido por amigos y familiares de su país que lo vistan en la ciudad. Don Ken también destacó la inversión de la exjefa de Gobierno en materia de seguridad, y dijo, los cambios que ella operó en esa materia funcionaron. Aseguró que ve “fuerte” al equipo que ella está conjuntando, sobre todo por conocidos como Rogelio Ramírez de la O y Marcelo Ebrard. Las flores lanzadas por el diplomático vinieron luego de que la virtual presidenta electa tuvo un roce con el candidato republicano Donald Trump, quien el fin de semana arremetió contra Marcelo Ebrard. Como se sabe, el embajador es un firme apoyador del presidente Biden, un crítico de Trump, y que sus comentarios sobre la seguridad en la CDMX, aunque amables y muy diplomáticos, quizá no son muy objetivos, pues él cuenta con personal de seguridad que siempre lo protege, y difícilmente se puede sentir inseguro.

¿No perdonan en Presidencia a Muñoz Ledo?

Nos hacen notar que en el homenaje póstumo y develación del busto de Porfirio Muñoz Ledo en el Parque Enriqueta Carrillo, brilló por su ausencia algún representante de primer nivel del presidente López Obrador o de su gabinete. Martí Batres, jefe de gobierno, promotor del reconocimiento, estuvo rodeado de familiares del diplomático, de cercanos al destacado político como Ifigenia Martínez, Alejandro Encinas y César Yáñez, pero fue notorio que de Palacio nadie se presentó. Todo parece que a don Porfirio nunca se le perdonó en la Presidencia que al final de vida fue un político crítico de la autollamada Cuarta Transformación. Al parecer, se olvidaron de que él fue el encargado de entregar la banda presidencial al presidente López Obrador y que por años luchó junto a él.

Rosa Icela y su pin de Amlito

Nos señalan que ayer, durante su participación en la conferencia presidencial matutina, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, lució en su solapa un pin de AMLO con banda presidencial. La funcionaria federal portó un conjunto azul cielo y en la solapa izquierda del saco sobresalía el PIN con la imagen del llamado “AMLITO”. Doña Rosa Icela, nos recuerdan, será la próxima secretaria de Gobernación a partir del 1 de octubre. ¿Tendrá ya listo su pin de Claudia?

Sin visos de unidad en MC

Nos comentan que, aunque Dante Delgado y Jorge Álvarez Máynez se reencontraron con Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco con licencia, en el homenaje póstumo que la Universidad de Guadalajara llevó a cabo en honor de don Enrique Alfaro Anguiano, padre del mandatario jalisciense, una reconciliación política aún no se concreta. Alfaro dijo que valora mucho que los emecistas fosfo-fosfo hicieran una guardia de honor pero que no se ha abierto el diálogo político con ellos y, por lo pronto, “no habrá nada de eso”. Así que no se ve en el panorama la unidad naranja.